川普否決財長提議 不先通知北京直接宣布另一輪關稅

2019-08-02 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國總統川普周四（1日）突然推文宣布對中國其他還沒被加徵關稅、價值3,000億美元的產品輸入美國將加徵10%關稅。彭博資訊引述知情人士，指川普推文前在白宮橢圓形辦公室召開會議，聽取剛結束的美中貿易談判報告，他否決了財政部長米努勤先通知北京再加稅的提議，執意突擊式直接宣布。

彭博報導，在這項會議中，財政部長米努勤和美國貿易代表賴海哲萊特向川普匯報了本周稍早在上海與中國官員磋商的情況。知情人士透露，儘管白宮在周三發表的聲明中，表示這次磋商「具有建設性」，但川普得出的結論是，美方其實是空手而歸。

川普1日在離開白宮前去參加競選活動前，告訴記者：「我的人馬回到家後說：『我們持續談，9月初還有另一場會議。』」我說：「好吧就這樣，但在談成協議前，我們將對他們徵稅。」

三個消息來源告訴彭博，米努勤和賴海哲這次前往上海談判前，就知道川普已在考慮對另一波中國商品加徵關稅。美方認為中方在貿易談判中出爾反爾，川普一直對此忿忿不平，最近一再提及他相信北京可能要拖到明年美國總統大選結束後，才願意達成協議。