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進口平價藥？藥廠強烈反彈 狠批衛福部長

2019-08-01 17:21世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普政府開放從加拿大等國進口價格較美國國內更低的藥品，消息傳出引起藥廠不滿。 路...
川普政府開放從加拿大等國進口價格較美國國內更低的藥品，消息傳出引起藥廠不滿。 路透社
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川普政府開放從加拿大等國進口價格較美國國內更低的藥品，消息傳出引起藥廠不滿，並引用衛福部長阿查爾去年還形容藥品進口根本是「耍花招」，狠批他立場改變。

衛生福利部31日宣布，將開放兩個管道讓各州政府與民間企業在未來幾個月裡嘗試藥品進口計畫，現代化的藥品配送供應鍊則讓主管藥品規範的聯邦政府機關，對於藥物安全嚴格把關。

至於藥品進口計畫究竟多快可以上路，實施範圍又有多廣，目前仍然無法確知。根據媒體報導，川普政府非常希望讓這項計畫盡早實施，做為川普總統努力打擊高藥價的政績之一。

藥廠主管出身的衛福部長阿查爾(Alex Azar)直到前陣子為止，始終反對從外國進口藥品；但他31日表示，新計畫將可以讓美國民眾在某些情況下，取得安全且價格更為低廉的藥物。

對於阿查爾的態度轉彎，引起製藥業者強烈反彈，並拿出阿查爾去年說過的話來打臉。阿查爾曾在2018年形容藥品進口根本是「耍花招」。

美國藥品研究暨製造協會(Pharmaceutical Researchers and Manufacturers of America)執行長烏比爾(Stephen Ubl)在聲明中指出：「我們應該從國內找出解決之道，看看有什麼辦法可以讓民眾買藥時能減少自掏腰包的負擔，而不是從採行失敗的單一給付制度國家進口藥品，來犧牲美國民眾的安全。」

加拿大處方藥比美國價格便宜的關鍵在於，如同其他富裕工業國家一樣，加拿大有著全民健保，因此藥價較低。受制於大型藥廠的美國消費者，透過保險公司拿藥時，面對的是已膨脹許多的價格。

就在民主黨總統參選人在辯論會上對醫療保險展開唇槍舌劍之際，醫療保險業者忙著以審慎手段因應，推出包括電視廣告在內的一波波文宣，批評「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)等立場激進的方案，但避免成為外界矚目焦點，也不要鬧得讓投資人心驚膽跳。

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