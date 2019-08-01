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小藥丸攸關大選戰 川普為選票不惜得罪共和黨和藥商

2019-08-01 17:14世界日報 編譯劉煥彥／綜合31日電

加拿大媒體「環球新聞」分析，川普政府之所以決定開放從加拿大進口平價藥品，是因為他...
加拿大媒體「環球新聞」分析，川普政府之所以決定開放從加拿大進口平價藥品，是因為他需要一個號召更多選民支持的突破口。 美聯社
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加拿大媒體「環球新聞」(Global News)分析，川普政府之所以決定開放從加拿大進口平價藥品，不僅在於健保一直是重點民生議題，也是去年11月民主黨在期中選舉大勝、拿回國會眾院多數優勢的主因。

眼見2020年大選愈來愈近，川普的民調支持度卻欲振乏力，他需要一個號召更多選民支持的突破口，而降低居高不下的處方藥價，就是川普打的如意算盤；為了勝選，川普不惜把立場靠向民主黨的傳統領域。

然而，這麼做很可能使他與自家的共和黨起衝突，因為製藥業的龐大遊說實力，可能迫使國會共和黨人，封殺行政部門想從加拿大進口廉價處方藥的措施； 共和黨人也可能基於黨內傳統理念，以反對干涉自由市場為由不讓他這麼做，更別提目前還不清楚加國政府是否願意放行。

然而，川普沒什麼其他選擇。

分析指出，根據最近一次蓋洛普民調，「絕大多數美國人相信，政府在確保民眾負擔得起處方藥價及健保成本上，都做得不夠」；持上述意見的超過74%，這等於四分之三美國人認為，處方藥價居高不下都是政府的錯。

衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)宣布政府將開放各州從加拿大進口平價藥品，其實是要各州、各家藥房與批發商提案，政府再衡量是否可行。

阿查爾沒有提到的是，這整件事情是根據兩項假設，第一是加拿大容許美國從自家境內採購藥品，第二是勢力龐大的製藥業者不會為此把聯邦政府告上法庭。

換句話說，從加國進口平價藥品就算行得通，也不會很快發生。

熟悉美加兩國健保政策的華府美國大學講師卡布里．卡法羅(Capri Cafaro)說：「只要有誰能做得到，壓低處方藥價都是個很棒的競選口號，我們別忘記這一點。」

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