專家作證 : 中國控制藥品來源 以「世界藥局」為目標

2019-08-01 17:19 世界日報 記者 世界日報 記者 許惠敏 ／華盛頓報導



負責950萬美軍健康福祉的國防健康署副主任普利斯特(Christopher Priest)31日在國會作證指出，美國軍方對國防重要醫藥資源過度仰賴外國，是嚴重的國安問題；醫事作家吉布森作證時稱，美國藥品活性原料八成來自中國，一旦中國切斷藥品和原料供應鏈，美國的醫院和診所最快幾天，最遲幾個月就會停擺。

普利斯特說，國防健康署對軍用藥物的安全和來源無監控能力，若想徹底解決這個國安漏洞，最有效方法是強化聯邦政府藥品採購，即結合立法和資金，強迫本國藥商生產基本的國防內需藥品並補償。

普利斯特說，從止痛藥芬太尼、嗎啡到抗生素、抗憂鬱症藥物等，是美軍大量消耗的基本藥品，但這些藥品成分，卻高比例來自競爭對手國。

聯邦食品藥物管理局(FDA)去年中宣布召回降高血壓藥「纈沙坦」(valsartan)，稱部分產品遭致癌污染，中國製藥品成分大量遭汙染，以及美國藥品大量仰賴外國的威脅；國會美中經濟暨安全檢討委員會(US- China Economic and Security Review Commission)在國會舉行全天聽證會，探討此議題。

「當你控制藥品的來源，你就控制了世界。」著有《中國製藥》(China Rx)一書的吉布森(Rosemary Gibson)指出，「中國目標是成為世界藥局，且正在實現中。」

吉布森以盤尼西林為例說，美國從2004年起已停產盤尼西林，美國的製藥業基礎和製藥能力正迅速崩潰；中國策略性以低價攻佔各國的抗生素生產市場，而中國自己則用污染化合物為原料，生產抗生素，並銷往全球。

吉布森稱，美國若不及時作出對策，或重振國安重要藥品生產、或強化進口藥品的監控，當中國完全控制重要藥品供應鏈時，只能坐以待斃。

智庫蘭德公司（RAND Corporation）中國研究部門的黃珍妮(Jennifer Huang Burey )說，儘管中國從80年代以來醫藥研究長足進步，近幾年也積極參與國際醫療合作，角色從受惠者轉型成為供應者，但產品仍難達國際標準。

她表示，這是因為中國製藥產業過度分散，總數約5300到7000的小藥廠，每家生產的國內佔比不到0.5%，但總產量卻占全球第二，主要生產無專利保護的仿製藥品；中國政府有意鞏固製藥業、提升部分企業的規模和品質，美中也必須繼續成為全球公衛體系的合作夥伴，改善公共衛生和強化檢測。