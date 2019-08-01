溫和務實派vs.革新激進派 民主黨如何抉擇

2019-08-01 16:56 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



麻州聯邦參議員華倫（右）、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（左），在辯論會上都面臨知名度較低、持溫和派立場的其他幾位參選人舌戰圍剿。 路透 分享 facebook

民主黨究竟要以何種選戰策略，在2020年大選中挑戰尋求連任的川普總統？政治觀察家從民主黨總統參選人第二場辯論中看到各種可能發展；而辯論結束後，雄偉盛大且好大喜功的手段會吸引選民，還是會嚇跑選民，更成為民主黨及參選人深思的課題。

第一天的辯論場上，同屬革新派路線，在眾多參選人裡知名度較高的麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，在辯論會上都面臨知名度較低、持溫和派立場的其他幾位參選人舌戰圍剿，兩派人馬的精彩激辯，凸顯了民主黨內部的焦慮，無法確知能夠左傾到什麼地步，對於如何擊敗川普更是一籌莫展。

這場民主黨黨內初選，其實是一場中間務實者與尋求大破大立的佼佼者之間的較量。華倫與桑德斯的主張包括「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)、「綠色新政」( Green New Deal)等重大計畫，但蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)、科羅拉多州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)、馬里蘭州前聯邦眾議員迪蘭尼(John Delaney)等溫和派參選人，卻認為這些方案不切實際，甚至嚇跑選民。

對於醫療照護制度的檢討，希肯魯伯指出，應該要以「進化」而非「革命」的方式來處理醫療照護問題；桑德斯則說，他所提出的計畫並不激進，目標是可以實現的；華倫則表示，國家問題不能靠「小鼻子小眼睛的點子」與「軟弱無能」來解決。

務實派參選人憂慮的是，民主黨如果變得過於左傾，恐怕2020年大選將會敗在川普手下。

30日晚間這場辯論會上，溫和派參選人的發言幾乎是為31日晚間登場辯論的前副總統白登(Joe Biden)暖場。在各項民調表現中均處於領先地位的白登，對於「全民聯邦醫療保險」等激進路線政策均持反對立場，而這些政策就是華倫與桑德斯的競選主軸。