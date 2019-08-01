民主黨第二輪辯論／白登強力扭轉聲勢 桑德斯回硬朗本色

2019-08-01 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合31日電



31日晚間第二場辯論的焦點在前副總統白登(Joe Biden，圖左)與加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)上。 世界日報記者趙元良／翻攝 分享 facebook

有線電視新聞網(CNN)主辦的民主黨總統參選人為期兩天的第二輪辯論會落幕，其中在30日晚間第一場辯論的贏家有聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)與印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)等人，輸家有前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)。

31日晚間第二場辯論的焦點無疑是前副總統白登(Joe Biden)與加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)，上次辯論會中賀錦麗狠狠修理了白登，但這次白登有備而來，且不畏其他參選人的群起攻擊，表現優於上次，刊稱是扭轉聲勢的贏家；賀錦麗也維持水準，有助於聲勢不墜。

CNN報導，在30日辯論會上桑德斯一反上次未主動應戰的態度，變得爭強好勝。當前馬里蘭州聯邦眾議員迪蘭尼(John Delaney)抨擊他的健保方案時，桑德斯不客氣地反駁「你錯了」；被問到他的「全民聯邦醫療保險」(Medicare-for-All)時，桑德斯馬上接話「是我提出這該死的法案」。

對於想看到桑德斯大力改革美國政治結構與文化的自由派來說，他終於強硬起來了。

麻州聯邦眾議員華倫在這場是贏家也是輸家，她與迪蘭尼的過招堪稱是當晚經典，也凸顯民主黨人需要提名一味願意放手一搏、不畏惡戰的參選人；但她高調支持非法移民除罪化，讓部分民主黨人擔心可能不利在大選中勝出。

在31日晚間的第二場辯論中，白登扭轉第一輪辯論居下風的劣勢，在對手圍攻下火力全開、表現亮眼，顯然是有備而來，而成為主要的贏家。

至於其他參選人的表現，賀錦麗延續前一輪的策略猛攻白登，主題從全民健保、移民問題到司法正義都有，有助她維持領先的聲勢。