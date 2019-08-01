「我養過貓，貓死了」 辯論會後 她在谷歌搜尋排名居冠

2019-08-01 16:42 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



民主黨參選人瑪麗安．威廉森被問到有寵物嗎，她回答「我養過貓， 貓死了」衝上Google搜尋排名冠軍。 美聯社 分享 facebook

一名小記者30日晚間問民主黨參選人瑪麗安．威廉森(Marianne Williamson)有寵物嗎？她回答：「我養過貓， 貓死了。」辯論後，谷歌搜尋排名，威廉森衝上了冠軍。

獨家神童媒體(KidScoop Media)小記者克拉夫特(Jeffrey Kraft)聽到這個答案，沉默了好一會兒，才回過神來，接著問，如果入主白宮，她會養什麼寵物？

這就難答囉，她說。「我愛貓，但小時候養過狗」，她不再提狗是死是活，「白宮很大。按道理，你可養貓也養狗，因為它夠大。」

這位暢銷書作家與其他候選人同場辯論會上，集中闡述她解決政治問題的心靈處方，如何用愛征服恨等，贏得一大堆粉絲。

辯論完畢，威廉森的名字成為10人當中谷歌搜尋第一名，並且每州都贏，只有蒙大拿州例外，因為州民關心州長布洛克(Steve Bullock)的選情。

辯論前，就如民調顯示，參議員桑德斯和同僚伊麗莎白．華倫占據谷歌搜尋熱度前兩名，威廉森第三，接著是布洛克和參議員柯洛布查。

辯論中，威廉森的「被搜尋」次數就超過桑德斯，然後依序是華倫、印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、前眾議員迪蘭尼(John Delaney)、前眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)、眾議員萊恩(Tim Ryan)、科羅拉多州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)、布洛克和和柯洛布查(Amy Klobuchar)。

威廉森在辯論中講出「黑暗的心靈力量」(dark psychic force)一詞後，搜尋量陡增。

谷歌的搜尋流量趨勢表，把每一位候選人著重的議題，也一併呈現出來。