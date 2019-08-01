民主黨總統初選二輪辯論白登火力大開 川普隔空加入戰局

2019-08-01 16:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合31日電



民主黨第二輪總統初選辯論31日進行第二場，拜登站在舞台中間，兩旁是尖銳批評他當年的種族紀錄的黑人參議員賀錦麗和布克。 世界日報記者趙元良／翻攝 分享 facebook

民主黨第二輪總統初選辯論31日進行第二場，同台的10名對手對健保、移民和種族問題猛烈互相攻擊，使黨內的意識形態分裂加劇。

聲望領先的白登深知自己將成為對手的攻擊目擊，而他能否從容應戰，讓焦慮的支持者恢復信心，成為全場注目的焦點；白登也果然面對激烈攻勢，他也拋棄溫吞習慣展現更強大火力。

隨著選戰愈演愈烈，對手都亟於把白登打倒取而代之，使他處境更加危險。他31日站在舞台中間，兩旁是尖銳批評他當年的種族紀錄的黑人參議員賀錦麗和布克。

在第一輪辯論，白登被賀錦麗攻得狼狽不堪。這次舌戰展開前，白登私下即向賀錦麗半開玩笑地打招呼說：「孩子，放我一馬。」

就像前一晚一樣，健保是這場辯論的開場議題，並同樣淪為左派與中間派的論戰。

賀錦麗極力為她主張的全民聯邦醫療保險辯護，主張擴大現行歐記健保的白登則指責賀錦麗和白思豪的計畫10年內得耗費30兆元，他們卻故意淡化這將對納稅人造成的負擔。

白登似乎有意湔雪前恥，暗批賀錦麗不誠實，對健保改革變來變去，並當場搶白說「你想玩兩面手法根本玩不過川普」。其他對手也順勢攻擊上一輪猛踩白登而聲勢看漲的賀錦麗。

白登接著與卡斯楚就移民政策交火。卡斯楚贊成對非法偷渡入境採取民事處分，並宣稱這並不表示他贊成「開放邊界」。白登則不支持把偷渡入境除罪化。

白思豪責問白登當副總統時，是否曾告訴歐巴馬他把人數創紀錄的移民遣返本國的做法是惡劣政策、是否曾阻止驅逐作業。白登無力地回道他是副總統，不是總統，並拒絕透露他是否私下向總統提供忠告。布克立刻跳出來宣稱白登不能兩面討好。布克把白登對移民的立場與川普相提並論，宣稱白登主張讓到美國上大學並拿到博士學位的移民留在美國七年，正中共和黨的圈套。他表示這有如川普偏好北歐之類國家的移民，卻排斥非洲和中美洲「下三濫國家」移民。

川普是當晚最誘人的攻擊對象，不過白登雖在台上遭到最多攻擊，卻也最猛烈出擊。

為了對付白登，同台對手毫不客氣地攻擊歐巴馬的各種政策，尤其是移民政策。顯然在收看辯論的川普見縫插針，推文說：「關孩子的籠子是歐巴馬政府2014年建的。他施行拆散孩子的政策，我結束這種政策，雖然我知道更多家庭會因此湧到邊界！」