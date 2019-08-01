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愛數學的亞裔男子 民主黨總統參選人楊安澤輕裝辯論

2019-08-01 16:14世界日報 編譯黃秀媛／綜合31日電

華裔民主黨總統參選人楊安澤參加第一輪辯論輕裝登台。 世界日報記者趙元良／翻攝
華裔民主黨總統參選人楊安澤參加第一輪辯論輕裝登台。 世界日報記者趙元良／翻攝
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華裔民主黨總統參選人楊安澤參加第一輪辯論沒有打領帶，輕裝登台，在政治時尚界引起小小的騷動；他這次再接再厲，連領口都沒扣，就這樣敞著上台。

根據主辦這輪辯論會的有線電視新聞網(CNN)統計，楊安澤拿到了8分38秒的發言時間，雖然遠多於第一輪辯論時的三分多鐘，但仍是十名參選人中發言時間最少的。

CNN統計，發言時間最多的是白登(21分1秒)，之後是賀錦麗(17分43秒)、布克(12分59秒)、陸天娜(11分18秒)；白思豪則以9分41秒時間排在楊安澤前面；其餘四名參選人發言時間都在10分鐘左右。

楊安澤在開場白就提到他每個月向每一個美國人提供1000元全民基本收入的計畫，以及他打算如何支付這種計畫；他最後宣稱「與川普完全相反的就是喜歡數學的亞裔男子」，結果博得全場熱烈掌聲。

楊安澤也宣稱亞馬遜正導致美國30%商店和商場關門，卻不付任何稅捐。

楊安澤警告說，美國正處於歷來最大的經濟轉型，「人工智慧正在來臨，並將取代成千上萬的電話中心員工和卡車司機，而這是29個州最普遍的工作」。

楊安澤也利用他何以比白登更能夠擊敗川普的問題，描述他對改革經濟發展的願景，宣稱他擁有「不滿川普的選民、自由主義者、保守派，以及民主黨人和進步派 」組成的聯盟，而要贏得中西部鐵鏽州，關鍵在於指出經濟雖創紀錄持續成長，但社會卻迷漫自殺、憂鬱與焦慮不安，情況糟得使過去三年中美國預期壽命降低。

他說，要贏得選戰，「我們得重新定義經濟進展，納入密西根和我們所有人關心的事物，像是身心健康、福祉、乾淨的空氣和水、孩子的情況。改變對21世紀經濟的衡量標準，讓經濟圍繞我們本身的福祉，就能夠贏得這場選舉」。

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