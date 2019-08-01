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美國醫院坑人實錄！洗腎14周要52萬 比換腎還貴

2019-08-01 16:00世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國醫院被指坑患者，有末期腎臟病患洗腎遭敲詐52萬，媒體報導後業者才註銷帳單。 ...
美國醫院被指坑患者，有末期腎臟病患洗腎遭敲詐52萬，媒體報導後業者才註銷帳單。 美聯社
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美國醫療開銷高昂，醫院隨興喊價也是肇因之一；全美規模最大兩家洗腎診所之一的費森尤斯(Fresenius)即傳出疑似敲詐患者事件，一名末期腎臟病患者洗腎14周，醫療費竟高達52萬4600元，超過腎臟移植的花費；消息經媒體披露後，輿論譁然，迫使診所同意註銷帳單。

住在蒙大拿州平原市(Plains)的50歲私人健身教練瓦倫泰(Sovereign Valentine)今年1月被診斷出腎衰竭，被送往離家約70哩的費森尤斯診所洗腎；數天後，瓦倫泰與妻子得知，這家診所並不在他們的醫療保險系統內，保險公司不給付的醫療項目支出，都必須自費。

瓦倫泰在保險公司的系統之內，找不到其他洗腎診所，而且他需要每周洗腎三次才能維生，因此繼續留在費森尤斯。在全程14周的洗腎期間，瓦倫泰的醫藥費用帳單總數為54萬841.9元，忠誠(Allegiance)保險公司給付了其中的1萬6241餘元，診所向瓦倫泰追討餘款52萬4600多元。

公共廣播電台報導，瓦倫泰需要自費繳付的52萬多元餘款，金額甚至已經超過一般腎臟移植的花費。

公共廣播電台報導，費森尤斯診所在瓦倫泰每次洗腎時，收取費用為1萬3867多元，與聯邦醫療照顧計畫(Medicare)的洗腎支付235元相較，大約相差59倍。

費森尤斯診所的一名業務代表日前通知瓦倫泰的妻子說，診所已經決定註銷這筆帳單，接下來瓦倫泰將改為保險系統內的患者身份，診所也會與保險公司協商，希望保險公司同意承擔金額更高的醫藥費用。

瓦倫泰投保的醫療保險，有5000元的自付款(deductible)額度，由於他今年的自付額已經超過，接下來將不必擔心系統內醫藥費用的自付額。

瓦倫泰接受媒體訪問時說：「真是鬆了一大口氣。這讓我可以把力氣花在照顧自己的健康上頭，不必再氣得暴跳如雷。」

他說，希望這段慘痛經驗可以讓遇到類似狀況的其他患者參考，並讓社會大眾了解當今醫藥費用高得驚人的實際狀況。

洗腎保險患者
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