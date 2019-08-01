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影／亞洲鯉魚入侵！美派小船電擊 顯示驚人數量

2019-08-01 12:27聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國肯塔基州魚類及野生動物資源部（KDFWR）日前舉辦活動，讓媒體拍攝他們將大批亞洲鯉魚（Asian carp）「電出水面」的畫面，以顯示亞洲鯉魚入侵當地生態的嚴重性。

現場畫面可見，小船在巴克禮水壩（Barkley Dam）的河域一通入電流，大批亞洲鯉魚瞬間跳出河面。KDFWR強調，「電魚」常用於計算或標記魚群，被電擊的魚只會暫時震暈，不會致死。

KDFWR魚類部門顧問布魯克斯（Ron Brooks）指出，這場活動主要是為了讓民眾知道，有關單位在巴克禮水壩下方對付的亞洲鯉魚數量有多驚人。被電的亞洲鯉魚經過捕撈後，會出售給製造肥料、魚餌或魚類食品的買家。

美國魚類養殖戶於1960-70年代引進4種亞洲鯉魚，用於對付藻類繁生，然後賣給華裔等少數族群，但部分亞洲鯉魚很快就逃出池塘，進入附近河川流域。因繁殖速度太快，排擠其他魚類的生存空間，成為入侵物種。

由於亞洲鯉魚對聲音相當敏感，一旦有船駛過，就會跳出水面，毀損船上設備或船身，甚至會撞到船員骨折，還會因壓力反應而噴出血液與黏液。

肯塔基州與田納西州此前已合作，僱用漁船捕撈亞洲鯉魚，KDFWR現正建設「生物聲學魚柵欄」系統，嘗試準備透過泡泡、聲音與燈光等方式，誘導亞洲鯉魚轉向，以遏止牠們繼續入侵巴克禮湖（Lake Barkley），破壞兩州產值超過10億美元的觀光業。

美國肯塔基州魚類及野生動物資源部（KDFWR）日前舉辦活動，讓媒體拍攝他們將大批...
美國肯塔基州魚類及野生動物資源部（KDFWR）日前舉辦活動，讓媒體拍攝他們將大批亞洲鯉魚（Asian carp）「電出水面」的畫面，以顯示亞洲鯉魚入侵當地生態的嚴重性。畫面翻攝：YouTube/KYAfield
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