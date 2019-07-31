親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「偉大國家 差勁領袖」這兩人被點名

2019-07-31 22:39聯合報 記者張佑生╱即時報導

美中貿易戰如火如荼，末代香港總督彭定康（Chris Patten）撰文批評兩國元首，還說川普對於民主自由價值的信仰未必高於習近平

在名為「偉大國家　差勁領袖」（Great countries, bad leaders）的文章中，彭定康細說他與美中兩國先後在1965和1979年結緣的經過。彭定康批評川普讓世界變得更糟糕，抨擊習近平比前面幾任總書記更專制。

彭定康最後表示，全球只能祈禱美中早日換上更優秀更有智慧的領導人（better and wiser leadership）。

末代港督彭定康撰文批判川普與習近平。路透
末代港督彭定康撰文批判川普與習近平。路透
分享
習近平（左）與川普牽動全球風雲。美聯社
習近平（左）與川普牽動全球風雲。美聯社
分享

彭定康習近平川普
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

穆勒辦不了川普 這個人一語道破原因

2019-07-31 21:52

不滿川普仇外 2教授設「粉紅蹺蹺板」跨越美墨高牆

2019-07-31 16:15

民主黨交鋒健保話題 外媒直言川普勝

2019-07-31 15:35

美史上最貴戰艦 福特號竟連彈藥升降機都沒好

2019-07-31 15:00

華倫談川普種族爭議 斥為「國內恐怖主義」

2019-07-31 13:55

民主黨第二輪辯論 桑德斯與華倫 爭當進步派旗手

2019-07-31 13:54

非法移民應否除罪化 民主黨兩派激辯

2019-07-31 13:54

篩選4層面 看民主黨候選人如何產生

2019-07-31 13:53

民主黨20人參選總統 依民調實為5人競逐

2019-07-31 13:52

永不忘記英雄立法 911受害者將獲發全額賠償金

2019-07-31 13:14

棄監護權騙補助！1通電話 揭富爸媽窮子女大學入學醜聞

2019-07-31 13:12

川普是否為種族主義者 逾半受訪者點頭說是

2019-07-31 12:50

數字看美政局變化：西語裔最常見年齡11歲 白人為58歲

2019-07-31 12:40

學貸獲富豪清償 受惠生：把愛傳下去

2019-07-31 11:46

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46
看更多

熱門文章

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？

2019-07-31 19:34

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

川普又嗆中 紐時：凸顯談判吃癟

2019-07-31 14:14

早稻田高材生寫「買春部落格」爆紅 夢想成為第一AV男優

2019-07-31 18:51

美中談判提前結束？陸媒總編：今日協商高效率具建設性

2019-07-31 17:10

家中出現「比成人手掌大」蜘蛛 她求救網友回：燒房子比較快

2019-07-31 20:47

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

拜華為所賜 這檔水餃股成了美國最飆太陽能股

2019-07-31 13:56

邊談判邊開砲 川普推文批中國占便宜

2019-07-31 00:09

有性功能障礙卻讓親妹妹懷孕生子 男：只對她有感覺

2019-07-31 22:30

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

女童下體爆血沾尿布 檢查後竟是牠入侵「寄居」

2019-07-31 17:02

美史上最貴戰艦 福特號竟連彈藥升降機都沒好

2019-07-31 15:00

美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36

波蘭小鎮9年無男嬰出生成「女兒國」 遺傳學家急解謎

2019-07-31 22:00

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18

習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透

2019-07-31 12:45

美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51

鑽石公園是真的！男子度假「撿」到2克拉 今年共發現296顆

2019-07-31 21:50

微軟與蘋果競爭如龜兔賽跑 如今角色互換

2019-07-31 20:07

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

中美上海貿談「恐陷針鋒相對」

2019-07-31 00:07

千萬訂閱Youtuber飛行滑翔翼失事 失聯一天後找到屍體

2019-07-31 17:06

印度最大咖啡連鎖店創辦人確認身亡 疑因債務壓力尋短

2019-07-31 14:44

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

美經濟強、失業率低、消費者信心高 Fed為何要降息？

2019-07-31 19:49

邊開砲邊貿談 紐時：凸顯川普進退兩難

2019-07-31 13:15

不滿川普仇外 2教授設「粉紅蹺蹺板」跨越美墨高牆

2019-07-31 16:15

穆勒辦不了川普 這個人一語道破原因

2019-07-31 21:52

強森不顧硬脫歐經濟風險 英鎊恐被推入近35年最低

2019-07-31 11:20

憂硬脫歐 蘇格蘭、北愛喊脫英

2019-07-30 23:50

警控麥香雞堡被偷咬 真相曝光後他GG了

2019-07-31 21:55

「偉大國家 差勁領袖」這兩人被點名

2019-07-31 22:39

日韓貿易戰 美國促請雙方先不要再有動作

2019-07-31 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top