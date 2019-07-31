「偉大國家 差勁領袖」這兩人被點名

2019-07-31 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美中貿易戰如火如荼，末代香港總督彭定康（Chris Patten）撰文批評兩國元首，還說川普對於民主自由價值的信仰未必高於習近平。

在名為「偉大國家 差勁領袖」（Great countries, bad leaders）的文章中，彭定康細說他與美中兩國先後在1965和1979年結緣的經過。彭定康批評川普讓世界變得更糟糕，抨擊習近平比前面幾任總書記更專制。