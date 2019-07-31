民主黨交鋒健保話題 外媒直言川普勝

2019-07-31 15:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國民主黨黨內初選第二次辯論會的首日辯論，《Vox》直接宣佈贏家是共和黨的川普！民主黨於31日、1日迎來初選第二次辯論會，首日10名候選人主要都在談健保問題，雖然高舉「醫療保險是人權」大旗的桑德斯和沃倫辯論發揮良好，但支持全民健保就牽涉到取代私人保險，還會讓美國人為其他移民買單，本質上就難被大多數人接受，相對而言成為川普的共和黨利多。

在第一次辯論會結束，加州參議員哈里斯一度針對拜登的窮追猛打建功，雖然當時多半是打拜登在1994年支持的一項導致少數族裔被監禁的法案，而非提出什麼有建設性的政見，但哈里斯在辯論一結束聲勢狂飆，瞬間直追強棒桑德斯。從哈里斯的例子，候選人看到「在辯論會留下深刻印象」所帶來的好處，以致31日的辯論會現場砲火猛烈。

挺全民健保派表現佳

根據《ABC新聞網》報導整理出的辯論會狀況，31日的民主黨候選人果然依照政界預料的，多半針對健保問題辯論。若光說表現，麻省參議員、本屆最大黑馬沃倫表現最為出色，她延續自己第一次辯論會的優勢，聯手另一位強棒桑德斯，一起站在全民健保的支持派。

沃倫提出一套符合邏輯的全民健保系統，要透過增收高稅收者的財富稅，加到全民健保上維持運作，而桑德斯更說出令人印象深刻的「健保是人權、而非特權」，這也暗示民主黨這2大強棒雖未承認，但他們的全民健保其實會涉及可能取消現有私人保險的制度。

外交政策只談皮毛

而據政治網《Vox》報導，出自於上述的原因，他們直接宣判「川普是最大贏家」，《Vox》解釋說，全民健保本身就不太討喜，除了會影響到私人保險制度外，全民健保還包含在過境點提供醫療服務，白話說就是讓美國納稅人要替非美國人的非法移民買單。

除此之外，《Vox》也提到整晚辯論會都在談健保，而重要的外交政策議題只談到表面皮毛很可惜，能夠打川普與共和黨的沙國軍售案隻字未提，也沒談到伊朗議題，北韓議題甚至只談一分鐘就過去，僅沃倫對阿富汗撤軍議題有多一點著墨。整體而言，民主黨得分不多，反而是川普坐收漁利。

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