民主黨20人參選總統 依民調實為5人競逐

2019-07-31 13:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合30日電



民主黨總統參選人多達20人，陣容龐大；但其中實際上僅在各項調查中的支持率領先的前副總統白登、國會參議員桑德斯、伊麗莎白．華倫和賀錦麗，以及印第安納州南灣市長布塔朱吉五人在競逐，其他參選人民調都在1%上下，明顯僅在陪榜。

各項民調都顯示白登一馬當先，儘管他的支持率在首輪辯論後下滑；緊隨白登之後的是賀錦麗、桑德斯和華倫，布塔朱吉的支持率從不明朗中脫穎而出後一直保持強勁，儘管一般認為他不可能成為領跑者。

在RealClearPolitics的平均調查中，迄今沒有一人取代白登；華倫和賀錦麗兩人則得利於上個月的首場辯論表現，在辯論後支持度大漲，超過桑德斯。

布塔朱吉的支持率超過5%，已把其他參選人遠遠甩在後面；其他參選人與民主黨全國委員會(DNC)規定的支持率要達到2%，才能參加8月辯論仍有很大距離；德州的前國會眾議員歐洛克起步時強勁，但最近數月失去了動力。

從募捐中也可看出端倪，領先的參選人每季都募到數百萬元，而其他人為了僅能為了達到擠進黃金時刻辯論的資格，而拉集捐款人數，實無餘力照顧籌款額。

與前一場辯論相比，民主黨參選人秋季辯論的標準更高，參選人必須在DNC批准的四個民調中獲得2%的支持率、至少收到13萬選民的捐助，以及至少在20個州有400個捐款人。

位居末尾的十多位參選人在多數民調中，甚至連1%的支持率都達不到，他們爭取到13萬個捐款人的目標十分渺茫，而被擠出辯論無疑是對他們的競選宣布極刑。

如果在辯論中表現突出，或是在其他方面顯露崢嶸，末尾的參選人仍有機會，但民主黨參選人的梯隊幾已成形。

共和黨2016年的經驗可資借鑒，16人的共和黨參選隊伍在開始初選投票時，處於領跑梯隊的僅有川普、國會參議員克魯茲和魯比歐，以及俄亥俄州長凱西克四人。