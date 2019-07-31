篩選4層面 看民主黨候選人如何產生

2019-07-31 13:53 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



有意代表民主黨在2020年大選挑戰川普總統的參選人，目前算來有20人，陣容龐大堪稱罕見，究竟何人最後能出線，代表民主黨參加2020總統大選。有線電視新聞網(CNN)分析，從四大關鍵層面來看，將可以從20名有志之士裡慢慢篩選，直到最後剩下一名勝選希望最高的候選人。

一、還有沒有人可以擠上名列前茅之列？

在民主黨選民眼中，這20名參選人當中，有少數人屬於名列前茅的強棒，因為他們在最近的全國與各州民調裡，幾乎包辦第一名到第四名的寶座。這四人就是前副總統白登(Joe Biden)、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)雖然募款實力雄厚，但最近幾項民調表現，卻都已被四位政壇前輩狠甩在後。

民主黨內人士指出，除非四名強棒接下來出現嚴重失誤，否則其他參選人很難與他們並駕齊驅。

二、在最早登場的四州黨內初選結束後，還有多少參選人能繼續撐住？

愛阿華州、新罕布什爾州人口均以白人為大多數，由於民主黨人口結構近年來已變得越來越多元，這兩州初選結果恐怕不足以反映鹿死誰手的真實狀況。絕大多數民主黨選舉策士均同意，必須等人口組成有著較多非白人族群的內華達州、南卡羅來納州初選也都結束之後，真正局勢才會明朗化。

三、倘若出現三強鼎立局面，又會如何？

民主黨黨內初選從1984年之後，就很少出現三強鼎立的局面。桑德斯在死忠支持者力挺之下，被認為最可能撐到最後，而白登則有著其他參選人缺乏的優勢，那就是獲得跨種族年齡較長、立場溫和的選民支持。另外，29日出爐的最新民主黨初選分析研究指出，如今女性選民較青睞華倫、賀錦麗，女性選民也認為這兩位女參選人較適合處理與婦女有關的議題。

四、如果演變成兩強對決，狀況將會如何？

民主黨選舉操盤顧問卡瑞克(Bill Carrick)分析，黨內初選最後出現兩強對決的機率極高，這兩人都在初選中表現亮麗，彼此不分上下，但同時還有一位募得豐富選舉資金、競選組織極為鞏固的參選人，會繼續留在場上奮戰。