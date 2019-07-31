親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

私菸案第三波大約談 目標華航

非法移民應否除罪化 民主黨兩派激辯

2019-07-31 13:54世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

在30日晚間的電視辯論會上，民調表現排名最佳的民主黨總統參選人討論到移民議題時，明顯出現彼此之間的意識型態分歧。

麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)都曾主張，非法移民應該除罪化，桑德斯甚至提議應該為無證移民提供免費的醫療照顧；在30日的辯論會上，屬於溫和立場的民主黨參選人，卻對華倫與桑德斯的移民政策提出批評。

蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)便說：「現在我們的邊界地區有10萬人出現，如果我們讓非法入境者除罪，如果我們對任何人都提供免費醫療照護，我們將會看到邊境地區再湧入好幾倍的人數。」布洛克說，如果在美墨邊境已經面臨移民人數大增的情況下還鼓勵非法移民，「根本就是落入川普的圈套了。」

俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)也對非法移民除罪化持反對立場。他說：「如果想到這個國家來，至少應該按個門鈴吧。」

桑德斯在辯論會上回應表示，某些移民遭到起訴，其實是不應該的，「如果一個母親帶著一個孩子，長途跋涉數千哩，涉險前來，在我看來，他們絕對不是罪犯。」

詢以保證讓無證移民獲得醫療服務和上大學是不是會鼓勵更多人非法入境時，帶頭提倡為無證移民提供醫療的桑德斯避而不答，只保證他會施行「強大的邊界保護措施」，接著痛批川普的「種族主義和仇外心態」。

華倫則表示，非法移民應該接受民事處分，而非刑事起訴。她指出，川普總統利用刑法條款，讓非法移民家庭落得親子分離的下場，「重點並不在於是否犯罪化，而是這些法規被川普拿去當做硬生生拆散家庭骨肉的工具。」

移民桑德斯川普
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

川普是否為種族主義者 逾半受訪者點頭說是

2019-07-31 12:50

華倫談川普種族爭議 斥為「國內恐怖主義」

2019-07-31 13:55

民主黨第二輪辯論 桑德斯與華倫 爭當進步派旗手

2019-07-31 13:54

篩選4層面 看民主黨候選人如何產生

2019-07-31 13:53

民主黨20人參選總統 依民調實為5人競逐

2019-07-31 13:52

永不忘記英雄立法 911受害者將獲發全額賠償金

2019-07-31 13:14

棄監護權騙補助！1通電話 揭富爸媽窮子女大學入學醜聞

2019-07-31 13:12

數字看美政局變化：西語裔最常見年齡11歲 白人為58歲

2019-07-31 12:40

學貸獲富豪清償 受惠生：把愛傳下去

2019-07-31 11:46

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

川普反法西斯發言惹議 Cuso標籤瘋傳

2019-07-30 18:09

川普護航軍售案成功 賣武器越過國會

2019-07-30 16:12

川普簽法案照顧911事件救難人員 期限延至2092年

2019-07-30 16:11

想在灣區買房須付中位數年收入9倍

2019-07-30 15:19

國會報告揭川普小圈圈 富豪好友求官圖利沒在客氣

2019-07-30 15:18

退休華人 RV旅遊圓夢

2019-07-30 13:46

川普打種族牌！討好白勞基本盤 走不喜歡拉倒風

2019-07-30 13:30

每日一罵！川普推文爆氣 口水戰大噴發

2019-07-30 13:29

米雪兒打臉川普高級酸：當別人低劣攻擊 我們要高尚回應

2019-07-30 13:24

川普「蛇鼠」推文後 巴爾的摩24小時內11起火災

2019-07-30 13:23

巴爾的摩市民罵川普「什麼都不知道」

2019-07-30 13:23

龍鳳胎剛過完一歲慶生 粗心父留在車內烤死

2019-07-30 13:15

波士頓華埠考古挖掘 中國瓷器碎片、非裔女性頭飾出土

2019-07-30 12:12

隔板下恐是海水…波士頓華埠考古挖掘頻遇挫 或提早結束

2019-07-30 12:11

華埠挖掘Ruby傅餐廳發跡處 創辦人孫女揭歷史

2019-07-30 12:10

川普鼠輩橫行說 馬州州長反擊

2019-07-30 12:02

華府「自成一州」聽證會 延至9月

2019-07-30 12:01

伊州單間公廁不准分性別 明年上路

2019-07-30 11:16

新州警高喊「退後」 開槍擊斃寵物犬

2019-07-30 11:15
看更多

熱門文章

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

德車站不明人士推人落軌 8歲男童遭高鐵撞死

2019-07-30 15:21

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

男子從瀑布頂端跌落 巨響聲迎來鮮血眾人嚇傻

2019-07-30 15:41

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

獨自住房以為老公抱手臂 婦人眼睛一睜忽見青蛇纏身

2019-07-30 17:01

京都動畫縱火案 嫌犯曾投稿小說參賽但落選

2019-07-30 23:11

印尼拒收洋垃圾 廢棄物貨櫃退回法國香港

2019-07-30 17:21

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

地獄級熱浪席捲歐洲！全球16億台冷氣 歐洲僅有6％

2019-07-30 16:03

離婚後求復合不成 狠母親手溺死雙胞胎

2019-07-30 17:21

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

英女子愛美染髮 過敏臉腫三倍如「外星人」

2019-07-30 15:03

邊談判邊開砲 川普推文批中國占便宜

2019-07-31 00:09

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

川普對中國放話 美股早盤「嚇」跌

2019-07-30 21:54

美要求新一期防衛費南韓分擔50億美元 引發韓媒關注

2019-07-30 16:29

美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36

強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10

蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18

觸貿易談判楣頭？川普批中國沒履諾 美股期指跌

2019-07-30 20:23

美國代表團今晚赴上海和平飯店晚宴 明正式談判

2019-07-30 15:08

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51

川普護航軍售案成功 賣武器越過國會

2019-07-30 16:12

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

美企財報驚喜 沖淡美股焦慮

2019-07-30 23:45

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

貿易談判北京採拖字訣 川普：別想拖到美大選後

2019-07-30 22:47

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

日本平均壽命創新高 女87.32歲男81.25歲

2019-07-30 16:41

南韓外長：考慮終止韓日軍情保護協定

2019-07-30 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top