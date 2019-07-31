非法移民應否除罪化 民主黨兩派激辯

2019-07-31 13:54 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



在30日晚間的電視辯論會上，民調表現排名最佳的民主黨總統參選人討論到移民議題時，明顯出現彼此之間的意識型態分歧。

麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)都曾主張，非法移民應該除罪化，桑德斯甚至提議應該為無證移民提供免費的醫療照顧；在30日的辯論會上，屬於溫和立場的民主黨參選人，卻對華倫與桑德斯的移民政策提出批評。

蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)便說：「現在我們的邊界地區有10萬人出現，如果我們讓非法入境者除罪，如果我們對任何人都提供免費醫療照護，我們將會看到邊境地區再湧入好幾倍的人數。」布洛克說，如果在美墨邊境已經面臨移民人數大增的情況下還鼓勵非法移民，「根本就是落入川普的圈套了。」

俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)也對非法移民除罪化持反對立場。他說：「如果想到這個國家來，至少應該按個門鈴吧。」

桑德斯在辯論會上回應表示，某些移民遭到起訴，其實是不應該的，「如果一個母親帶著一個孩子，長途跋涉數千哩，涉險前來，在我看來，他們絕對不是罪犯。」

詢以保證讓無證移民獲得醫療服務和上大學是不是會鼓勵更多人非法入境時，帶頭提倡為無證移民提供醫療的桑德斯避而不答，只保證他會施行「強大的邊界保護措施」，接著痛批川普的「種族主義和仇外心態」。

華倫則表示，非法移民應該接受民事處分，而非刑事起訴。她指出，川普總統利用刑法條款，讓非法移民家庭落得親子分離的下場，「重點並不在於是否犯罪化，而是這些法規被川普拿去當做硬生生拆散家庭骨肉的工具。」