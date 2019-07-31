民主黨第二輪辯論 桑德斯與華倫 爭當進步派旗手

2019-07-31 13:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合30日電



民主黨總統參選人30日在底特律展開第二輪辯論，進步派大將桑德斯與伊麗莎白．華倫兩位參議員當晚首次同台較量，激烈爭奪進步派旗手地位，其他對手也猛烈搶攻以期殺出重圍，因此一開場就火力四射，並迅速暴露民主黨進步派與溫和派的尖銳分歧。

溫和派人選在台上強烈攻擊自由派，再度引發民主黨走向之爭；蒙大拿州長布洛克一開始就把箭頭對準桑德斯，警告選民不要推出擁抱「希望清單經濟」的人與川普對決，並宣稱勞動人民面對迫切問題不能等待革命出現。

接著發言的桑德斯和華倫都保證一旦當選總統，將推動大膽的自由派政綱。他們都主張對醫療保健、高等教育、托兒和經濟施行激進改革，而這些野心勃勃的耗費巨大計畫雖獲民主黨人廣泛支持，卻讓川普及其共和黨盟友能夠把所有民主黨人打成激進份子。

華倫和桑德斯痛批他們宣稱受到操弄，圖利富人和企業的政治和經濟體系，華倫更慷慨激昂的要求民主黨「大肆改造結構」，宣稱「小小的構想和沒有骨氣不能解決我們面對的迫切問題」。

桑德斯也指出美國有一半家庭靠著薪資勉強度日。

但是，其他對手猛攻他們的自由派主張，像是單一付費者健保體制；桑德斯有意把自己變成健保改革代表，也因此面對最激烈攻擊。突顯溫和派立場的前麻州國會眾議員迪蘭尼(John Delaney)把桑德斯主張的全民聯邦醫療保險斥為「政治自殺」，因為那基本上是禁止民營健保，桑德斯則反駁說「你錯了」。

華倫則避談她是否同意桑德斯的看法，必須對中產階級加稅，以施行她支持的單一付費者全民健保，只宣稱「大企業」和「有錢人」必須多付稅，中產階級的自付額則會減少。

前柯羅拉多州州長希肯魯伯(John Hickenlooper)說，桑德斯的自由派政策過於極端，美國人民不會接受這種「激進改變」，由他出馬不啻是讓川普不戰而勝。

桑德斯則指出民調顯示他能在中西部一些關鍵州擊敗川普，他也絕對能夠擊敗川普，因為川普是個「假貨和騙子」。

這些參選人必須對他們打算如何改善國人的生活提出令人信服的說法，以協助衝高聲望和募款，並獲得參加9月的第三輪辯論的資格；目前的20多名參選人有一半以上可能達不到這個門檻，因此聲望低的人選極力搶攻，強調他們的溫和派立場與桑德斯和華倫的激進左派方針的鮮明對比。

30日這場辯論以暢銷書作家瑪麗安．威廉森(Marianne Williamson)表現最突出，她對種族和取消學生債務的談話獲得全場最熱烈掌聲。其次迪蘭尼發言時間特別多，因為他一再成為與進步派做比對的溫和派代表。前德州國會眾議員布洛克(Beto O’Rourke)雖然也屢次發言，卻乏善可陳，希肯魯伯和俄州國會眾議員萊恩(Tim Ryan)更連插嘴的機會都很少。