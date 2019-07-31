華倫談川普種族爭議 斥為「國內恐怖主義」

民主黨參加辯論的20人總統參選大軍裡，共有五名有色人種；但不知是命運的安排還是戲劇性的抽籤結果，30日晚在底特律舉行的民主黨總統初選第二場辯論第一天10位參選人全是白人，卻要討論川普總統引發的種族主義問題。

包括華裔的楊安澤在內的五位有色人種參選人，全部被抽到31日晚間和民調領先的前副總統白登同場較勁。

川普總統周末開始陸續打出「國會眾議員康明斯和巴爾的摩」的種族牌，這10位問鼎白宮的白人男女，在辯論會上多多少少都觸及到如何看待川普痛罵巴爾的摩黑人國會眾議員康明斯的議題。

窮於爭取黑人選民的布塔朱吉，批評美國從住房、就業到司法等各種層面「系統性的種族主義」。

華倫更把「白人至上」斥為「國內恐怖主義」，也是對美國的威脅，並指責川普對經濟和教育採取種族不平等的政策。

亞裔民主黨策士Lynda Tran說，對台上的參選人來說，最大的挑戰就是要能夠顯露本色，講出如何團結、融合全國的方法與願景，「這些人中確實有人講得出來，不管他或她的種族背景如何。」

辯論前一般預料的一個看點，是左派(進步派)且民調分居二、三的桑德斯和華倫，會不會朝中間派但民調第一的白登觀點調整，或兩人就此廝殺，以便「勝出」；但兩人在辯論會上反而成了中間派共同攻擊的對象。

為民主黨進步派候選人出點子的芮蓓卡．凱茲(Rebecca Katz)說，想看華倫和桑德斯互鬥戲碼「求精采」的人看到兩人不是互咬，而是設法凸顯自己和其他民主黨候選人不同的地方，因為全黨的進步派都希望他倆共同對付黨內仍相信「中道才會贏」的老派。

因此，真正出言驚人的是民調落後、主張中立的「邊緣」候選人如參議員柯洛布查。她趁媒體聚焦的機會，凸顯自己與眾不同，希望提高民調聲望。

上月在佛州第一回合辯論缺席的蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)、前德州國會眾議員歐洛克等人，都希望藉這場辯論後來居上，讓金主及選民繼續「投注」。