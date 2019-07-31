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因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

棄監護權騙補助！1通電話 揭富爸媽窮子女大學入學醜聞

2019-07-31 13:12世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

2018年夏天，香檳伊利諾大學(UIUC)招生主任柏斯特(Andy Borst)接到一通芝加哥北郊富裕學區高中輔導老師來電，該名老師質疑柏斯特的辦公室，為何要求一名該校畢業生參加低收入家庭新生訓練？

這通電話，意外揭發了富有家庭轉讓子女監護權，牟取高額獎助學金的騙局。

柏斯特30日以電子郵件回覆本報訪問，詳細解說了弊案過程；他說，接到電話後，他特別找出該名學生的檔案，發現這位學生的監護人並非其父母，該名學生接著以「財務獨立」身分，申請香檳伊大的獎助學金，並順利取得補助。

近兩年 UIUC至少14學生作假

「我們注意到一群來自芝加哥西北郊富裕區的學生，都在12年級時轉換了監護權。」柏斯特向本報說，清查近兩年UIUC學生資料，發現共有14名學生有類似狀況。

一名父母住在120萬房子的學生，就是先以上述方法轉移監護權，接著這位「沒有父母監護」的學生就宣稱「財務獨立」，僅申報自己年收只有4200元，在獲得一家一年學雜費高達6萬5000元的私立大學錄取後，順利拿到4萬7000多元的補助。

根據伊利諾非營利媒體ProPublica初步訪查，在過去18個月，僅在芝加哥北郊湖郡(Lake County)至少就有將近48個家庭，向法院提出轉移子女監護權的申請，這個數字與其他五個郡縣加起來的總數相差無幾。

律師、醫師、房仲…放棄監護權

這些孩子的父母很多都是律師、醫師，還有學校總監助理、保險業者、房產仲介等，被父母「放棄」監護權的子女，則不乏成績相當傑出的學生、運動員或音樂專科者。

「我們會減少給你們的獎助金。」柏斯特說，UIUC上個學年先向其中三名可能涉案學生示警，但那三個學生並沒有反駁或不滿，「這也等於升起紅旗警訊；一般而言，如果非常需要獎助金，學生必會繼續主動爭取。」

根據報導，使用這種詐騙方式的學生，可能就讀的大學還包括州立的威斯康辛州大學、密蘇里大學、印第安納大學，私立的芝加哥大學與西北大學等菁英學校。

此外，伊利諾州對於轉移子女監護權的法律條文較為寬鬆，儘管父母有財力支持孩子，但只要家長、子女與法院同意，法官就可以批准轉移監護權，而這些孩子如果宣布經濟獨立後，審查獎助學金的教育部，就不會要求他們在聯邦財務資助FAFSA表格上列出父母的收入。

貧困生 仍與有錢爸媽同住

柏斯特說，為了防止這種行為繼續發生，UIUC加強篩檢最近曾轉移監護人的學生，包括詢問他們是否與父母有聯繫、與誰住在一起、誰支付醫療保險與手機帳單等，用更嚴謹的審核，遏止一些家庭投機取巧的念頭。

柏斯特告訴本報，部分監護案件的確是法院保護學生處於危險環境下所做出的判決，然而其他轉換監護權的「貧困」生，卻仍與父母住在一起，且家長收入與資產遠超過取得獎助學金的標準。

「我們的資源很有限，富裕家庭父母轉換監護權的作法，掠奪了真正需要者的資源，我們將與議員合作，防止聯邦、州府或大學援助計畫遭到濫用。」柏斯特說，該校也已向教育部與伊利諾州學生援助委員會(Illinois Student Assistance Commission)報告上述情形。

本報也詢問是否有華裔涉案？但未獲回應。

幫每人省4萬 顧問公司疑涉案

疑涉入本案的芝加哥北郊一家大學顧問公司Destination College，據悉至少協助10個正接受調查家庭的子女進入大學。

根據這家公司位於芝加哥北郊Lincolnshire市的官網顯示，該公司創辦人為喬治瓦(Lori Georgieva)，主打「打造專屬策略，協助學生與家長大幅減少大學支出，讓孩子進入理想學校同時父母不會破產」。

喬治瓦在該公司發布於臉書上的宣傳短片上稱，可為每名上大學孩子每年節省4萬元，如未達標，還保證「百分之百退款」，該帳號並刊載了許多父母、學生的經驗分享與推薦。

此案曝光後，30日下午該顧問公司的臉書訊息已全遭刪除。

香檳伊利諾大學表示，近兩年至少有14名學生涉嫌以「假的」財務獨立狀況，獲得獎助學...
香檳伊利諾大學表示，近兩年至少有14名學生涉嫌以「假的」財務獨立狀況，獲得獎助學金入學。 (UIUC臉書截圖)
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UIUC招生主任柏斯特發現，有家長故意放棄學生監護權，以讓子女獲得高額的低收...
UIUC招生主任柏斯特發現，有家長故意放棄學生監護權，以讓子女獲得高額的低收入家庭獎助學金。 (取自AndyBorst推特)
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升學顧問公司Destination College主打協助上大學節省大筆費用。 ...
升學顧問公司Destination College主打協助上大學節省大筆費用。 (官網截圖)
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監護權芝加哥教育部
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