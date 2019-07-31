永不忘記英雄立法 911受害者將獲發全額賠償金

2019-07-31 13:14 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



「九一一受害者賠償基金」(Victim Compensation Fund，簡稱VCF)今年2月一度面臨賠償金將減少50%到70%的危機，但總統川普29日簽署兩黨通過的「永不忘記英雄法案」(Never Forget the Heroes Fund Act)，將受害者賠償基金延長至2090年。

「九一一受害者賠償基金」是為協助因九一一恐襲而罹癌的患者；必達白安(Pitta Giblin & Baione LLP)律師樓30 日在紐約中華總商會召開記者會，律師白安馬(Matthew Baione)表示，該法案在眾議院獲得402票支持，僅12票反對，在參議院也獲得97票支持，僅兩票反對；他與律所合夥人29日前往白宮親眼見證總統簽署成法。

白安馬說，今年2月VCF執行官Rupa Bhattacharrya曾宣布將大幅消減對九一一受害者及家屬的賠償，賠償金會減少50%到70%，導致部分申請者只收到被削減一半、甚至削減95%的賠償金。

他說，幸好「永不忘記英雄法案」過關，今年10月1日起，聯邦將向未收到全額賠償金的個人補發其被削減的金額，且從30日開始，VCF將向尚未收到賠償且符合資格的索賠申請人發放全額賠償金，正式結束賠償金削減制度。

白安馬也強調，雖然受害者申請賠償的截止日期延長至2090年10月1日，但所有在2001年9月11日至2002年7月31日期間曾出現在曼哈頓豪斯頓街(Houston St.)以南地帶的民眾最好盡早採取行動，確認自己是否有資格獲得賠償，賠償金將繼續以先到先得的方式發放。

紐約中華總商會董事長于金山表示，原本大家都擔心賠償金快用完，有需要的人再也無法獲得應當的賠償，但慶幸如今基金獲延期，保證華埠社區居民能得到賠償。

在華埠門羅街(Monroe St.)居住了20多年的鄭存浩表示，九一一發生後他打開家門，就被劇烈的煙塵熏到，之後幾年他總是會咳嗽，去年還因肺部積水而動手術住院數天；今年80歲的他三年前申請VCF，最近獲得1萬元賠償，他很高興「永不忘記英雄法案」通過，自己不久後能獲得被削減的另一半賠償金。

川普總統簽署「永不忘記英雄法案」，提供在九一一事件受害者身心治療費用。(Getty Images) 分享 facebook