學貸獲富豪清償 受惠生：把愛傳下去

2019-07-31 11:46 世界日報 編譯中心／綜合報導



投資科技企業致富的億萬富翁兼慈善家史密斯(Robert F. Smith)，今年5月回母校喬治亞州亞特蘭大市的摩豪斯學院(Morehouse College)畢業式擔任演講人，送給畢業生一項驚喜，當場宣布為他們清償總額約4000萬的學生貸款。

在超過400名受惠畢業生中，包括生長自芝加哥的哈里森(Jacquese Harrison) 。他從本周起在全球最貴的城市之一展開職場生涯，在一所特許學校(Charter school)執教鞭，也同時在紐約瑞雷教育研究所( Relay Graduate School of Education )攻讀碩士學位，「無債一身輕」的哈里森說，這全拜學長善舉之賜，「至今兩個多月過去，我仍感到不可置信，這是恩賜」。

摩豪斯學院是亞特蘭大全男生的歷史非裔學府，最知名的校友是馬丁路德金恩博士。史密斯在該校第135屆畢業典禮獲頒榮譽博士學位，並做出為該屆畢業生償付所有學生貸款的宣布。摩豪斯學院是私立學府，一年學費和雜費、生活費近5萬元。

哈里森和另外兩名摩豪斯學院的芝加哥同鄉，日前接受芝加哥本地媒體訪問時表示，他們將順從史密斯的建議，感恩的方式就是造福他人，有能力時就「把愛傳下去」(pay it forward)。

身為家中五兄妹的老大，哈里森是家庭中第一個大學畢業生，「即使有學貸，我沒有選擇一定得讀大學，因為我得讓弟妹和周遭親友知道，即使出身貧民窟，有心向學就能翻轉。四年前，摩豪斯校友基金會給了哈里森6萬元的學費補助，讓他四年學貸從10萬降至4萬，史密斯讓他的學貸從4萬歸零。

哈里森目前計畫成立一個資源中心，為有心向學的青少年提供升大學指引，他希望能幫助向自己一樣的想上大學的弱勢學生。

和哈里斯是芝加哥Englewood特許高中同學，大學又同校四年的錢伯斯(Jamel Chambers )四年前因為獲得蓋茲獎學金而無債務就讀大學，取得政治學位後，他打算攻讀法律碩士。錢伯斯雖然並未從史密斯的善舉中受惠，但是為自己的同屆畢業生高興，「我們可以一起無債展開步出大學校門後的人生，也不會讓學長失望，一起幫助學弟無債踏出校門。」