川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



紐約時報報導，美國兩黨國會議員指控，川普政府延後把66架F-16戰機賣給台灣，他們猜測，原因跟美中貿易談判有關，不是為了避免激怒中國，就是為了把軍售台灣當成談判籌碼。

66架F-16戰機總金額80億美元（約台幣2400億元），如果美國國會批准，將是多年來美國對台軍售金額最高的一次。

共和黨籍的聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾說：「我們透過軍售支持台灣的心意，不能拿來跟北京當局談判。只要國務院通知我們外交委員會這項軍售案，我一定支持，應該很快就會通知了。」

民主黨籍的聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲說，川普政府「可能在阻止把F-16賣給台灣，這樣總統川普就能把這個交易當作籌碼，用在他那失敗的對中貿易戰上」。

梅南德茲還說：「台灣的防務不能當作談判籌碼，換取中國獨裁者一抹微笑。」

美國國會負責監督外交政策的議員原本預期，國務院會趕在國會休會前，在上周正式同意通知國會這筆對台軍售案，不過，國務卿龐培歐並未這麼做，使軍售案無法進入國會批准程序。參院26日休會，眾院新會期9月9日才開始。

一名參院助理說，川普政府遲遲沒推動對台軍售，「是為了美中貿易談判」。