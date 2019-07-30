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川普反法西斯發言惹議 Cuso標籤瘋傳

2019-07-30 18:09台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

說反法西斯主義團體應是恐怖組織川普言論遭反彈！美國總統川普28日在推特上表示，認為應將反法西斯主義（Antifa）的團體歸為恐怖組織。這樣的發言引來許多來自美國與德國的反彈，也造成「IchBinAntifa」（我是反法西斯主義份子）的主題標籤在推特上瘋傳。不過即便如此，德國境內仍有支持川普的聲音。

推特標籤抵制川普

根據《CNN》報導，川普於28日在推特上發布一則推文，說反法西斯份子盡是拿著球棒到處打別人頭的殘忍激進左派瘋子，正考慮要將這些團體列為恐怖組織，如此一來也能方便警方行事。他的貼文在共和黨參議員的決議之後發布。

根據《德國之聲》報導，針對川普的言論，許多德國的社群媒體使用者以及政治家在推特上著手進行反擊。他們創了「IchBinAntifa」（我是反法西斯主義份子）的主題標籤，而這個標籤也成了推特熱門搜尋排行第一名。標籤使用者會說明自己反法西斯主義的原因，其中有人也提到了德國納粹時期的黑歷史。

仍有人支持川普言論

「反法西斯主義（Antifa）」一詞被用以定義一群政治思想傾左（通常是極左），但並非民主黨支持者的份子。這個團體並無正式領袖或總部，只有特定幾個州內的團體會進行定期的會議。

大部分的反法西斯主義份子進行的是和平的抗爭，但他們「可以使用暴力實現正義」的想法也遭受到批評。雖然推特上支持反法西斯主義份子的人數眾多，但在德國仍有支持川普的聲音。除了右派政黨之外，德國警察聯盟在漢堡的分部也發布反法西斯主義份子示威時威脅要對警察使用暴力的照片，表現對反法西斯主義份子的不認同。

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川普德國恐怖組織
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