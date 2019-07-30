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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

川普護航軍售案成功 賣武器越過國會

2019-07-30 16:12台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

川普成功否決國會對出售沙國軍武的否決案，強行繞過參議院和沙國「稱兄道弟」。(ph...
川普成功否決國會對出售沙國軍武的否決案，強行繞過參議院和沙國「稱兄道弟」。(photo by 美國海軍官方)
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川普最近霸氣繞過參議院，強行通過對沙國軍售案！為了孤立伊朗，川普盼透過出售軍武給沙烏地阿拉伯，用以維繫和沙國的關係，即便民主黨和共和黨都有喊停軍售案的聲音，但國會最終於30日確定無法改變川普動用否決權，軍售案被拍板定案，這被認為是國會監督一大失利。

擋軍售為人道考量

根據《英國廣播公司》報導，美國對沙國的80億美元軍售案在本月經歷多次拉扯，川普聲稱，伊朗是中東局勢不穩的一大主因，為了制衡伊朗，川普願意選擇和沙國建立更緊密關係，決定透過出售軍武來釋出善意，而這項軍售先被眾議院擋下過一次，但川普打算與國會死磕，祭出否決權來「否決國會的否決」，最終結果在30日揭曉，勝利者是川普。

由於國會的否決案遭到川普行使否決權退回後，想再度通過需要極高門檻（3分之2），無力二度否決的結果自然可預見。民主黨的卡定無奈表示，國會2大黨考慮的點，是沙國恐拿美國出售的軍武，用在葉門內戰等中東事務，出自人道主義考量，軍售案得被擋下來，國會的失敗也代表著共和黨員放棄監督之責，意即放任行政權強行壓過立法權，使川普能繞過國會行事。

沙國有發展核武隱憂

《以色列國土報》報導，此舉也暗示川普政府打算在中東佈局的方針，在伊朗多次提出和緩雙方關係的要求後，川普仍然選擇孤立伊朗，改為轉向對沙國熱絡，顯然已放下對沙國殺害記者卡紹吉案、以及其參與葉門內戰的不快，川政府於中東外交的核心幾乎能確定是沙國。

此外，民主黨參議員梅南德斯憂心忡忡說，川普的沙國軍售交易案更包含敏感的軍事技術問題，川普批准的7項申請中，讓沙國得以向美國公司購買核電技術，這已不只在軍武層面，更涉及到沙國可能正大光明獲得發展核武的技術，他擔憂川普此舉無疑於「與虎謀皮」，為了狙擊伊朗的隱藏代價不小。

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