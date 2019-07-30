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想在灣區買房須付中位數年收入9倍

2019-07-30 15:19世界日報 編譯組／灣區29日電

舊金山灣區。美聯社
舊金山灣區。美聯社
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儘管灣區現在經濟繁榮、科技業薪資奇高、雙薪家庭比比皆是，但是，年輕一代居民的收入花在購屋上的比例要比上一代高出許多。

房地產網站Clever Real Estate的最新報告指出，在1960年代，灣區的房屋買家通常花家庭中位數年收入的兩倍購屋，如今，買家必須支付將近家庭中位數年收入的九倍才買得到房子，灣區現在家庭中位數年收入約為10萬元。

報告表示，聖荷西目前是美國最無法負擔買屋的地區，一棟普通的房屋要花將近中位數年收入十倍的價錢才買得到，東灣和舊金山則要花約中位數年收入九倍的價錢，比房地產專家建議的2.6房價與收入比，遠遠高出許多。

報告也表示，全美整體房市也有類似的趨勢，只是程度較輕。自1960年代以來，全美平均房價已上漲121%，租金上漲72%，然而，家庭中位數年收入只增加29%，目前符合專家建議的2.6房價與收入比的房市，大部分位於中西部和五大湖區。

雖然美國大城市的住房愈來愈無法負擔，Clever Real Estate首席研究員歐尚納西（Thomas O’Shaughnessy）說：「這樣的差距還是過於離譜，其中又以舊金山和聖荷西最為明顯。」

房地產資訊公司CoreLogic的數據顯示，灣區中位數房價已經連續七年上漲，2018年5月創下歷史新高，不過，今年開始漸趨穩定，銷售量也開始放緩。

專家表示，灣區房價超出許多買家的預算，他們湊不出近20萬元的頭期款，每個月也付不出4500元的房貸付款額、稅金和保險金。

舊金山房地產薪資
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