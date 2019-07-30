退休華人 RV旅遊圓夢

2019-07-30 13:46 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



華人退休生活灑脫 開房車長途旅遊 李雪 分享 facebook

許多華人忙碌了一輩子，即使退休後也不敢踏出舒適圈。但童克難認為，移民到美國就要真的「看美國」(see America)。退休前他和許多人一樣，一輩子生活在「住宅城」（bedroom city），退休後重拾青年時的夢想，開著露營車和妻子四處旅遊。

童克難曾在畢馬威(KPMG)從事計算機管理諮詢，一直喜歡冒險和旅遊，十多年前有了一輛後面可以遮起來睡覺露營的小卡車，有空開出去短途旅遊。但當時的旅遊方式比較簡單，而對重視衛生的妻子來說有點難。退休後他買了一輛露營車(RV)，裡面有臥室、廚房、衛生間、洗衣機以及電視等，讓旅途更舒服。他愛好攝影，妻子喜歡觀鳥，夫婦倆便開始四處旅行。童克難笑說年輕時買房、生孩子、還貸款一直在忙，賺錢養孩子，現在錢都是自己的，讓孩子自己去賺錢。

他介紹，很多小鎮的RV營地很便宜，住一個月才20塊錢，要是住在沙漠裡沒有費用。走出去旅行，看到很多不一樣的小鎮，和當地人一起慶祝特別的節慶，感受當地民風，嘗試不同飲食。他笑說自己每到一個小鎮都會去看他們吃什麼，「去過他們的日子，不是要換個地方過我們的日子」，他和太太也不會帶醬油做中餐。

有一次他在出產花生的維吉尼亞州一家餐廳要喝本地湯，結果服務員端上來奇怪的花生牛奶湯。「沒吃過，就想試試」，嘗試新事物，「不喜歡沒關係，下次不要就好了」。還有一次和太太在亞利桑納州的水晶鎮（Quartzsite）趕上石頭展，買原石打開看有沒有珠寶的機會，他也跟風嘗試賭石。在當地書店，因為天氣炎熱有人赤身裸體，旅途中看到很多「奇怪的東西」。

除了自己出遊，童克難還在本地的社區學院參加地理系、地質系、生物系的外出考察，例如去優勝美地（Yosemite）國家公園、大峽谷（Grand Canyon）了解地質，去野外看花鳥蟲蛇，了解人文地理。他表示自己以前是學數學和統計，對於這些知識都不懂，而考察帶隊的都是教授，沒有比這更好的導遊。了解越多越有興趣，由於是大學課程還要考試，要背那些名詞也覺得有興趣。

童克難計畫明、後年再出發，他和太太沿海邊一直北上至阿拉斯加，一路在海邊小鎮品酒，在碼頭休息看風景。在加州、俄勒岡州、華盛頓州各待一個月，在阿拉斯加州待三、四個月，再從科羅拉多州方向回來。開到新墨西哥州看看想不想回家，要是不想回家再往南，整個旅途計畫十個月至一年，「不要急，我們已經退休了，不趕路」。

今年68歲的他計畫從70歲一直旅行到85歲，等跑不動了就準備上遊輪，可以吃吃喝喝看風景。剛退休的時候，有40多歲的中年人緊張問他退休幹什麼？他笑說當然是「Pick up teenage dream!」(重拾少年時的夢想)，「年輕時沒錢沒時間，現在退休了時間一大把，錢也足夠了」。