巴爾的摩市民罵川普「什麼都不知道」

2019-07-30 13:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合29日電



巴市市民罵川普 你什麼都不知道/巴市長需要幫助不要罵 聯邦資金不到位/共和黨州長轟川普 魏碧洲 分享 facebook

面對川普總統形容巴爾的摩「鼠輩橫行」，無人想住；當地居民批評川普無知，坦言部分地區有其問題，但最不需要政治口水；該市市長楊恩(Bernard Young)29日轟川普有時間與馬里蘭州聯邦眾議員康明斯(Elijah Cummings)口水戰，不如關心地方情況，指聯邦資金不到位；共和黨籍的馬州州長霍根(Larry Hogan)則譴責川普的推文「可恥且不恰當」。

巴爾的摩為自己的家鄉辯護，稱川普所言不代表他們，且總統無權詆毀他們的社區。

「(川普)純粹無知，如果這裡真的這麼糟，聯邦政府應多給些資金。」46歲居民麥諾爾(Damon Minor)說：「我在此土生土長，非常熱愛我的城市，我們的確有自己的問題，很多事物需要搞定，但哪個地方不需要修理呢？」

福斯電視台(Fox News)畫面拍攝西巴爾的摩地區街道滿地垃圾和以木板遮蔽的排屋，並引述共和黨策士所言，指該區是美國「最危險」之處。

西巴爾的摩居民坦言，當地確實有問題得處理，希望民選官員創造更多工作，讓人們更難購槍以降低謀殺率，盼有更多娛樂中心及更少的空屋，但他們最不想要的就是白宮的推文。

55歲居民卡特威爾(Timothy Cartwell)說：「這些推文很幼稚，讓人看清他有多蠢。」

居民哈利(Robin Harley)說：「大多數人感到冒犯」；他認為，川普和康明斯都是政治人物，口水戰是工作的一部分。

巴爾的摩市長楊恩29日受訪時說：「我們確實有自己的問題，但與其他城市無異；總統應該專注美國是我們可以團結居住的地方，而非分化種族。」

楊恩說，他對川普所言「百感交集，相信部分居民也同意」，畢竟聯邦政府的撙節預算、住房、環境和基礎建設，讓巴爾的摩面臨的問題更具挑戰性。

他說，「川普如果真的想幫助巴爾的摩這類城市，請以聯邦資源協助。」

馬州州長霍根譴責川普的推文「可恥且不恰當」，呼籲他適可而止，人們已經受夠了這些胡鬧。