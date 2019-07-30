川普「蛇鼠」推文後 巴爾的摩24小時內11起火災

2019-07-30 13:23 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



(已複發即時)巴爾的摩市區 2小時內11個起火案件 警方調查與川普推文關聯 魏碧洲 分享 facebook

巴爾的摩市區一哩方圓內29日凌晨起，連續發生11起火災事故，距離川普總統推文把該市形容為「令人嫌惡的蛇鼠一窩」，不到24小時。

巴爾的摩警察局說，警察還在現場調查起火原因，包括是否有人故意縱火。

消防隊發言人亞當斯(Blair Adams)說，目前不知道六間民宅、四個垃圾桶和一輛汽車這11個起火事件是否互有關連。

救火員從凌晨1時30分忙到3時30分，警方調查人員到早上6時30分仍在現場調查起火原因。

目前為止沒有傷亡報告，但自家房子被燒毀的克利斯汀(Chrystal Christian)說，即使要殺裡面的老鼠，「我不解為何要把它燒掉。」

她說：「不管是誰幹的，希望他們心裡過得去；我可不好過，而且很痛，因為你們把我一生所有的一切都毀了。」

康明斯因公然批評川普邊境安全政策，而惹惱川普；川普在上周末不僅推文反諷民主黨國會議員康明斯(Elijah Cummings)代表的黑人選區老鼠為患、人見人怕。

此外，川普也順便調侃巴爾的摩人，想趕走髒亂犯罪，恢復昔日的光榮與繁榮，不要指望1996年起就代表黑人區的康明斯等人，現任總統才幫得上忙，「我就坐在非常漂亮的橢圓形辦公室裡，等候你們的電話。」