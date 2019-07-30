米雪兒打臉川普高級酸：當別人低劣攻擊 我們要高尚回應

2019-07-30 13:24 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



米雪兒‧歐巴馬打臉川普爭議推文 「當別人低劣攻擊，我們要高尚回應」 分享 facebook

如果說要打筆仗，前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)堪稱箇中翹楚；日前她就不著痕跡地，修理拿巴爾的摩當箭靶的川普總統。

川普周末期間在推特發文批評非洲裔國會議員，並將這位議員代表的巴爾的摩選區形容為「噁心，鼠輩橫行的骯髒地區」；川普推文發布之後的數小時，米雪兒‧歐巴馬27日則在推特發文稱讚來自巴爾的摩的一支踢踏舞團。

米雪兒‧歐巴馬在推文中寫道：「在全國舞蹈日的這天，我要大聲讚揚危險女子(Lethal Ladies)，這是巴爾的摩的踢踏舞團，我曾在2017年看過他們的演出。我以你們全體為榮，也以每位在今年跳著舞的人為榮！」

民主黨馬里蘭州聯邦眾議員康明斯(Elijah Cummings)成為川普推文抨擊對象之後，巴爾的摩居民與地方領袖紛紛對康明斯表達支持。康明斯代表馬里蘭州第7國會選區，日前曾針對美墨邊境狀況批評川普政府。

雖然米雪兒‧歐巴馬的推文裡並沒有提到川普，但她所分享的影片當中，卻可以聽到一名女子的聲音說道：「遇到別人殘酷無情，或表現活像個霸凌的時候，你不需要自貶價值，變成跟他們的程度一樣。」

影片中也可以聽到團員轉述米雪兒曾經轉說過的名言：「當別人低劣攻擊，我們要高尚回應。我們的標準要拉到跟天一樣高。」

在影片中一直背對未露臉的米雪兒，在穿著STEP上衣的團員表演完後，高舉雙手歡呼，並驅前向團員致意。

川普上周對四名少數族裔民主黨籍女眾議員發表「回到她們國家」的種族歧視談話時，米雪兒‧歐巴馬就做過類似回應表示，美國之所以變得偉大，就是因為擁有多元化，「不管我們是這裡出生，或是到這裡尋求庇護，這是一塊讓所有人都能安身立命的土地。我們必須記得，這不是我的美國或你的美國，而是我們大家的美國。」