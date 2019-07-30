每日一罵！川普推文爆氣 口水戰大噴發

2019-07-30 13:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合29日電



川普總統29日再推文，批評非裔的馬里蘭州資深聯邦眾議員康明斯(Elijah Cummings)，25年來只說不做；川普與康明斯的口水戰還擴大至民權牧師夏普頓(Al Sharpton)和民主黨聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)，川普指曾與他友好的夏普頓是「騙子」，並引述桑德斯2015年形容巴爾的摩為「第三世界國家」的言論，稱桑德斯才是種族歧視者。

批眾議員康明斯「只講屁話」

川普29日再批康明斯，推文寫道「巴爾的摩在康明斯任內，成為我國犯罪率最高的地方；25年空談卻無所作為！厭倦聽這些陳腐屁話。」

川普的口水戰火延燒至民權牧師夏普頓，推文寫道「接下來，夏普頓將展現抱怨和抗議，不會為真正需要的人們服務，悲哀！」

夏普頓在川普攻擊他後接受MSNBC電話訪問時說，「他(川普)將攻擊最明顯的非裔，並認為這樣可以訂定選舉基調，我們需要起身對抗並面對現實，這位總統的政策傷害國內各地的人們。」

夏普頓28日貼出他在機場的照片，寫道他準備前往巴爾的摩，暗諷川普批評選區涵蓋該區的康明斯。

嗆民權牧師夏普頓「是個騙子」

川普轉推夏普頓的貼文寫道，「我和他認識25年，處得很好，他愛川普！他經常找我幫忙，但是個騙子、麻煩製造者，總是想蹭功勞；肯定是被(傳媒影視巨擘)康卡斯特(Comcast)/國家廣播公司(NBC)汙染了。仇恨白人和警察！」

川普說，夏普頓總是邀請他出席活動，但他極少會去，並提到夏普頓曾在競選期間為所言向川普道歉，再批夏普頓是騙子。

夏普頓不甘示弱，回應稱川普若真認為他是騙子，會希望他在內閣裡。

罵桑德斯「種族歧視」

另外，保守派福斯新聞節目翻出民主黨總統參選人桑德斯2015年首度爭取黨內總統提名的片段，他為強調巴爾的摩的不平等說道：「任何人走進這個街坊，都不會認為身在富國，而是第三世界國家；泰半人無業，百餘房舍不適居，許多孩子無法就讀像樣的學校。」

川普29日就此推文，寫道若以人們現在的標準，桑德斯必須被貼上種族歧視標籤。

桑德斯則駁斥回應寫道，「川普的謊言和種族主義從未停止」，強調他協助抗巴爾的摩等地脫貧，但川普卻攻擊這些窮人。 川普繼續推文口水戰 再批眾議員康明斯 夏普頓也加人/桑德斯也批巴市 為何不罵他 美聯社 分享 facebook