川普打種族牌！討好白勞基本盤 走不喜歡拉倒風

2019-07-30 13:30 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



「華盛頓郵報」報導，就在兩周之前，川普才剛批評四位少數族裔的民主黨女眾議員，要他們「回到你們的國家」；就在多位共和黨人士忙著幫川普緩頰，聲稱川普所言純粹是「基於理念而非種族」之際，如今川普又槓上康明斯，讓黨內人士頗為尷尬，但他的競選幕僚操作這樣的矛盾，因能吸引選票。

然而，在川普攻擊四位女眾議員的推文風波之後，川普幕僚群內部評估的結論是，川普充滿種族爭議的推文攻勢，對於川普基本盤的支持群眾來說，整體而言其實具有加分效果；尤其是屬於勞工階層的白人選民，川普「種族牌」特別好用，而川普如果想在2020年總統大選順利連任，這個族群的選民則是他輸不得的。

為了凸顯川普言論的特色，幕僚團為川普充滿本土保護主義的言論，搭配「不喜歡就拉倒」的風格，並且打著愛國主義的大旗，做為2020年選戰基調，至於川普推文明顯對四位女眾議員帶有種族歧視意味的用詞，則想辦法避免。只不過，這種操盤模式川普會不會願意遵守，還是個未知數。

選舉顧問與共和黨人士均表示，川普討好白人勞工階層的策略，不見得會讓立場溫和的選民因此被嚇跑。前任白宮官員、共和黨選舉策略專家蘇拉比恩(Andy Surabian)分析，就算川普的言論讓某些住在郊區的選民覺得受到冒犯，到頭來這些民眾仍然會把票投給川普，而不是去支持民主黨。

塔夫茨大學(Tufts University)政治系教授夏夫納(Brian Schaffner)指出，從統計數據中很難看出為白人發牢騷的言論，是否會讓川普在2020年大選當中獲得更多選民青睞，「很可能的情況是，他可能激出很多討厭這種言論的選民，或許被激出的反對者人數，還超過原先預期。」