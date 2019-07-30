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龍鳳胎剛過完一歲慶生 粗心父留在車內烤死

2019-07-30 13:15聯合新聞網 綜合報導

美國一名父親將龍鳳胎留在車內八小時，造成孩童死亡。他也為此感到十分內疚。圖擷自D...
美國一名父親將龍鳳胎留在車內八小時，造成孩童死亡。他也為此感到十分內疚。圖擷自Daily Mail
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夏天酷暑，家長可千萬不要把孩子獨留在車內。由於汽車車廂溫度上升飛快，幼童體溫調節能力又差，一不小心就會造成幼童熱傷害，甚至可能因而致死。美國便發生父母將一對雙胞胎兒女遺忘在車裡熱死悲劇，而這對雙胞胎兩週前才剛過完他們的一歲生日。

根據《每日郵報》報導，今年39歲的胡安·羅德里格茲（Juan Rodriguez）被控「誤殺」和「過失殺人罪」，胡安癱倒在妻子的懷抱中，並在刑事法庭外面哭泣。據警方說法，胡安在26日早上8點左右到醫療中心上班，但卻將他的龍鳳胎孩子菲尼克斯（Phoenix）和露娜（Luna）留在本田雅哥小客車後座悶了八個小時，當時紐約市的室外氣溫高達攝氏32度。

胡安在下午4點左右回到他的車上並開了大約10分鐘，才意識到嬰兒在後座「口吐白沫」。他跳下車大聲尖叫「我的孩子死了！」並請路人打緊急救護電話找來急救人員，可是為時已晚。胡安在法庭上表示「我以為我去上班前已經把他們送到托兒所了」，他啜泣說道：「我的寶寶死了！我殺了我的寶寶！」

為避免這類的悲劇再度發生，家長臨停或停車時，務必養成每次下車後開啟後車門再次檢視後座的習慣。另外，車子停妥後，也要養成隨時上鎖的習慣，並將鑰匙放在幼童無法取得之處，避免幼童進入車內玩耍、躲貓貓。

夏天汽車車廂溫度上升飛快，若將孩童宜留在車內小心發生不測。聯合報系資料照／記者許...
夏天汽車車廂溫度上升飛快，若將孩童宜留在車內小心發生不測。聯合報系資料照／記者許振輝攝影
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雙胞胎嬰兒
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