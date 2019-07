華埠挖掘Ruby傅餐廳發跡處 創辦人孫女揭歷史

2019-07-30 12:10 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 /波士頓報導



華埠挖掘引Ruby傅餐廳回憶 分享 facebook

波士頓城市考古部門在華埠乞臣街6號(6 Hudson St.)進行考古挖掘,該地段曾是Ruby傅餐廳(Ruby Foo’s Den)舊址,創辦人孫女傅麗華(Tiffany Foo)特別從華府趕到現場,分享祖母的創業故事,揭開這段塵封已久的歷史。

傅麗華在月初參與了華埠考古挖掘的動土儀式,她在現場介紹,其祖母Ruby傅1929年在此創業,開辦Ruby傅餐廳,服務華洋食客,生意其後擴展到美國多個大城市。

她其後通過郵件受訪介紹 ,波士頓市府考古學家Joe Bagley邀請她到華埠參加活動之時,正好她發布了關於祖母Ruby傅少年時期故事系列書籍的第一本書「Ruby Foo and the Traveling Kitchen: Finding the Foo Identity」。

傅麗華說,這是一個很好的機會來紀念這位傑出的少數族裔女性創業者,Ruby傅在當年歧視嚴重和二戰時期的風口浪尖中,靠自己奮鬥成為一名成功的企業家。她不僅在波士頓華埠開店,還將生意版圖擴大到紐約、華府、羅德島和邁阿密。善心的她還領養了一名中日戰爭的倖存兒童-傅麗華的父親。現83歲高齡的他因身體原因遺憾缺席波士頓華埠挖掘動工儀式。

傅麗華和父親都希望此次挖掘能夠重燃人們對於了解Ruby傅故事的興趣,從而協助保存這段亞裔女性留下的精神遺產,她所詮釋的美國夢。

據傅麗華介紹,她所創作的關於Ruby傅的第一本書是一個虛構的人物故事展開,書中的Ruby傅因熱愛烹飪而無意中發現了一個家庭秘密,從而了解了她的家族故事;她開始慢慢對多文化產生興趣,通過烹飪和環球旅行而了解其他國家文化,在烹飪挑戰中交流菜譜,在旅行中記錄創意,強化了她對於美食可以拉近所有人距離,了解不同文化的信念。

傅麗華說,作為一個亞裔女作家,她希望年輕讀者可以通過烹飪和美食來了解其他文化,更好的理解對方,熱情溝通,接受文化差異。