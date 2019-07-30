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華埠挖掘Ruby傅餐廳發跡處 創辦人孫女揭歷史

2019-07-30 12:10世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

華埠挖掘引Ruby傅餐廳回憶
華埠挖掘引Ruby傅餐廳回憶
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波士頓城市考古部門在華埠乞臣街6號(6 Hudson St.)進行考古挖掘，該地段曾是Ruby傅餐廳(Ruby Foo’s Den)舊址，創辦人孫女傅麗華（Tiffany Foo）特別從華府趕到現場，分享祖母的創業故事，揭開這段塵封已久的歷史。

傅麗華在月初參與了華埠考古挖掘的動土儀式，她在現場介紹，其祖母Ruby傅1929年在此創業，開辦Ruby傅餐廳，服務華洋食客，生意其後擴展到美國多個大城市。

她其後通過郵件受訪介紹 ，波士頓市府考古學家Joe Bagley邀請她到華埠參加活動之時，正好她發布了關於祖母Ruby傅少年時期故事系列書籍的第一本書「Ruby Foo and the Traveling Kitchen: Finding the Foo Identity」。

傅麗華說，這是一個很好的機會來紀念這位傑出的少數族裔女性創業者，Ruby傅在當年歧視嚴重和二戰時期的風口浪尖中，靠自己奮鬥成為一名成功的企業家。她不僅在波士頓華埠開店，還將生意版圖擴大到紐約、華府、羅德島和邁阿密。善心的她還領養了一名中日戰爭的倖存兒童-傅麗華的父親。現83歲高齡的他因身體原因遺憾缺席波士頓華埠挖掘動工儀式。

傅麗華和父親都希望此次挖掘能夠重燃人們對於了解Ruby傅故事的興趣，從而協助保存這段亞裔女性留下的精神遺產，她所詮釋的美國夢。

據傅麗華介紹，她所創作的關於Ruby傅的第一本書是一個虛構的人物故事展開，書中的Ruby傅因熱愛烹飪而無意中發現了一個家庭秘密，從而了解了她的家族故事；她開始慢慢對多文化產生興趣，通過烹飪和環球旅行而了解其他國家文化，在烹飪挑戰中交流菜譜，在旅行中記錄創意，強化了她對於美食可以拉近所有人距離，了解不同文化的信念。

傅麗華說，作為一個亞裔女作家，她希望年輕讀者可以通過烹飪和美食來了解其他文化，更好的理解對方，熱情溝通，接受文化差異。

波士頓考古創業
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