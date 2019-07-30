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隔板下恐是海水…波士頓華埠考古挖掘頻遇挫 或提早結束

2019-07-30 12:11世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

波士頓華埠乞臣街(Hudson St.)6號城市考古挖掘已進入第四周，但接連遇阻，進展遠遠滯後。挖掘團隊發現，原址房屋被推倒的殘磚全部堆積在選址所在的後院，填埋物深四呎，前三周工作全部在清理磚頭和廢棄物；再往下挖到六呎又遇油地沾和混泥土隔離板。由於華埠區域是填海而來，隔板下若全是海水，挖掘將在此提早結束。

波士頓市府考古學家巴格力(Joseph Bagley)29日失望表示，截止目前，該團隊發現的絕大部分是被推倒住房中80年代住客留下的物品。當前挖到6呎處隔板分兩部分，一部分已經確認底下是漲潮的海水，且無法抽水，因會影響附近區域，華埠很多地基打在海中的建築都可能翻覆；另一部分被油地沾覆蓋的將是當前工作重點，巴格力期待是原址住房的一個隔間，具體情況有待研究後揭曉。

乞臣街6號考古挖掘7月8日啟動、原本計畫掘八周。該地段為李衛新擁有，1841年曾建一棟3.5層磚樓聯排屋，第一批居住著是英國裔中產階級家庭，19世紀60年代，該樓成為低收入勞工宿舍；從1899年至20世紀20年代，敘利亞移民在此居住；第一批華人移民從1924年開始在此生活。1929年，開設Ruby Foo’s Den中餐廳。該居民樓在上世紀80年代末被拆除。

巴格力說，考古團隊原期待在這個多族裔曾居住的地段尋找華埠早期及更早之前的其他族裔居住的歷史遺跡，如生活用品、食物殘渣和文化印記等；但挖掘工作一開始探測坑就發現很多磚頭，其後挖開驗證，原址磚房在修建時曾經挖低後院至與地下室平行，1988年左右拆除時，直接將房屋推倒在後院。

由於該挖掘是手工進行，團隊成員花費三周才完成深達四呎的填埋清理，達到原後院頂層，搬開的磚頭在旁邊推成一座小山。按照規定，單處挖掘只能最深四呎；因此特殊情況，挖掘團隊不得不擴寬區域，穩定結構，在中間區域繼續往下挖，期待新發現。

然而，僅往下挖了兩呎就遇隔板，挖掘工作再遇新挑戰。巴格力29日拍下隔板情況進行記錄，保留已知下面為海水的隔板區域，研究如何安全的在另一處疑似是原址房屋隔間的區域打開隔板，判斷是否還繼續挖掘工作。

波士頓華埠挖掘頻遇挫折 或提早結束 劉晨懿之
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波士頓華埠挖掘頻遇挫折 或提早結束 劉晨懿之
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