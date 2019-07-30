波士頓華埠考古挖掘 中國瓷器碎片、非裔女性頭飾出土

2019-07-30 12:12 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／波士頓報導



波士頓市府考古學家巴格力(Joseph Bagley)帶領團隊在華埠乞臣街6號進行考古挖掘，三周多以來發現成百上千20世紀70年代至90年代在此居住居民和餐廳留下的物件。驚喜發現部分極具非裔文化特色的物品而猜測曾有非裔居民在此居住。

巴格力受訪時說，挖掘期間，一般一天可以發現10件左右有意義的物件，大部分是1985年左右，最後一批在磚房住宅居住的住客留下的。

在前四呎深的填埋物和轉樓推倒地挖掘中，團隊找到的物件包括1984年New Edition饒舌樂隊第二張專輯磁帶、恐龍玩具的腿部、玻璃彈珠玩具、中式服飾裝飾物和印有「無」字的中式瓷碗碎片等。

後面兩呎的挖掘發現部分1970年代物品，如中國陶瓷製品殘片、珠子和碎紙片等，因已接近海平面，還發現了蝸牛殼等。

巴格力在挖掘期間會將有趣的發現放到社交媒體，與網友互動；挖掘團隊不用停工研究，也可通過網友上網搜尋或講述他們知道的故事來了解這個物件。同時還可聯繫到其他研究團隊，例如New Edition樂隊磁帶就引起另一個研究上世紀70和80年代音樂的團隊關注，發來消息，希望進一步合作。

從這張在非裔群體中更受歡迎的磁帶，以及傳統非裔女性頭飾等發現，巴格力還猜測這個1988年左右拆除的磚房可能曾有非裔居住。

巴格力說，每天的挖掘工作一般是四至六人，其中包括三至四名市府考古部門工作人員和經驗豐富的志願者參與，每天開放一個名額給來自學生、研究者和組織的志願者，也特別開放兩個名額給華埠居民。

他說，希望鼓勵更多華埠居民參加挖掘，可以帶來不同觀點和口頭歷史故事，講述他們當年曾到此地的經歷；每天有不少居民和旁邊公園遊玩者前來觀看，華埠志願者可用中文與他們交流；當前約有三分之一挖掘日有華埠居民參與，通過他們與附近居民交流得知，此地曾經還開過餃子館。

挖掘完下一步去實驗室分析，聯繫更了解這些文物的人，邀請專業人員和本地歷史考古或相關專業學生參與分析；最終會整理成電子檔案放在網上，以及畫冊展對公眾展出。

查詢進展可在推特和臉書等社交媒體搜尋#digbos和#digchinatown，或上網www.boston.gov/departments/archaeology 波士頓城市考古學家談華埠挖掘收穫 劉晨懿之 分享 facebook

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