川普鼠輩橫行說 馬州州長反擊

2019-07-30 12:02 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／馬州報導



川普總統上周末攻擊馬州非裔眾議員康明斯(Elijah Cummings)，並連帶攻擊巴爾的摩鼠輩橫行、令人作嘔等言論，繼續在馬州延燒；與川普同屬共和黨的州長霍根(Larry Hogan)29日反擊稱，川普的言論不可容忍、不恰當。

霍根曾被外界視為挑戰川普競選連任的潛在有力人選，過去他無論在執政風格還是發表言論，都與川普截然不同，不過這次他面對川普對康明斯和巴爾的摩的攻擊，並未用「種族主義」這樣的重詞。

相反，非洲裔社區領袖夏普頓(Al Sharpton)則在29日明確表示，川普對康明斯的不當攻擊是「偏執又種族主義」，他說川普對非洲裔和其他少數族裔有種特有的惡意，像之前雖然攻擊波洛西、舒默或其他白人，但從沒攻擊生活在他們選區的人。

霍根29日在巴爾的摩電台廣播節目中表示，「忍無可忍，無須再忍(Enough is enough)。」他說，必須讓華盛頓停止憤怒、分裂政治，停止那些推文，專注解決巴爾的摩乃至其他地區的問題。

川普上周六起一連三日抨擊康明斯及他代表的選區，其中包括巴爾的摩市、巴爾的摩郡、哈維郡的部分地區；他形容，巴爾的摩作為馬州最大城市「非常危險、汙濁不堪」、「沒人想住在那裡」；川普29日又繼續在推特攻擊夏普頓，說他虛偽、麻煩製造者，憎恨白人和警察。

康明斯是眾院監管及改革委員會主席，已對川普政府的各項作業舉辦多場聽證會，包括移民拘留中心的非人道待遇等；康明斯的選區不光覆蓋高犯罪率、貧困率的地區，也有相當富裕的地區。

霍根還因沒能在上周末及時回擊川普引來非議，但他解釋說，政治人物之間的更多攻擊不會起到任何幫助，人們也找不出第二個像他這樣批評川普的共和黨州長。

川普此舉除了招致霍根反擊，馬州的民主黨及部分共和黨議員，乃至一些馬州居民也譴責川普這樣貶低這一非裔美國人的歷史名城。

代表巴爾的摩市的馬州州眾議員格蘭(Cheryl D. Glenn)29日說，眾所周知，川普的推文毫無根據，他是在為連任投下煙霧彈，意在分散注意力，利用自己的基本盤鞏固選舉地位，格蘭希望美國人民能聰明些、保持專注。