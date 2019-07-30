華府「自成一州」聽證會 延至9月

2019-07-30 12:01 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



華府是否要成51州 眾院聽證會改下月舉辦 分享 facebook

國會近期一項「讓華盛頓特區自成一州」的提案，將這一老生常談的話題再度引回民眾視線，本地人也常自嘲「無代表、不納稅」(Taxation without Representation)，而眾院原本針對該提案的聽證會上周因特別檢察官穆勒到國會作證而取消，無投票權的華盛頓特區國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)在29日表示，聽證會將改到9月19日舉行。

聽證會將在眾院監管及政府改革委員會舉行，這也是過去25年來，眾院首次公開審閱諾頓提出的「讓華盛頓特區自成一州」的提案。

支持該提案的諾頓、監管委員會主席康明斯(馬州，民主黨)、華盛頓特區市長包瑟(Muriel E. Bowser)，希望透過把該議題歸為民權議題，以便給「自成一州」爭取更廣泛的全國層面支持。

他們認為，華盛頓特區有70多萬居民被剝奪了公民權，因為他們沒代表在國會投票。

諾頓29日表示，很感謝康明斯很快重新選定該提案的聽證會，「自成一州」急需前進到眾院議場探討。

實際上，自民主黨重掌眾院多數席以來，「讓華盛頓特區自成一州」的呼聲就不斷上漲，連眾院議長波洛西、眾院多數黨領袖霍耶都支持諾頓的提案。

該提案獲得的支持議員人數也創下歷史新高，在眾院已超過200人，基本達到在眾院議場就此投票的門檻。不過參院多數的領袖麥康諾已表態，不會推進參議員卡波(Thomas R. Carper)在參院提出的姐妹版提案，該提案在參院也有33名議員支持。

此外，目前角逐2020總統大選的民主黨參選人，也有許多支持華盛頓特區自成一州。不過對於共和黨而言，華盛頓特區超過九成選民是民主黨，若其成為第51個州，民主黨在國會的代表性也將增加，因此共和黨頻頻反對。