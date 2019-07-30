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伊州單間公廁不准分性別 明年上路

2019-07-30 11:16世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊州長簽了 明年起單間公廁禁止限制性別使用
伊州長簽了 明年起單間公廁禁止限制性別使用
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伊利諾州州長普立茲克日前簽署一項「單間公廁使用權」的新法，這項從明年1月1日實施的新法，規定所有伊利諾州境內的單間公共廁所，將從原來的允許設定為單一性別使用，改為「不分性別」(gender-neutral)均可使用，主導推動該項法案的議員表示，「這個小小的變動，可對數以千計的伊州民眾產生重大影響」。

主導該法案的為民主黨籍州參議員布希(Melinda Bush)，她發起的這項法案，禁止任何單間公共廁所外張貼性別標誌，也就是說，無論男性、女性或性別認同者，均應允許使用單間廁所，此法在之前在州參議會獲得投票通過，今年春天州眾議會則以109票對5票，壓倒性支持該法過關，普立茲克則是在26日簽署通過該法。

布希在州長簽署這項法案後發表聲明，「讓單間公廁使用不分性別，是最具包容性且合情合理的作法」，而這個小小的改變，將對伊州人帶來重大影響，她表示，這是一種常識性的措施，尤其對一些有性別認同情況者，還有一些有異性家屬，如爸爸帶女兒上廁所，或女看護須帶著老爺爺如廁等狀況，獲得解決。

伊利諾州同性戀與性別認同(LGBTQ)組織伊州平等(Illinois Equality)指出，根據伊州法律，民眾可以選擇使用符合自己性別身分的洗手間。

事實上，公共廁所與更衣室，近年已經成為伊州及其他州別的跨性別者積極爭取的戰場。

位於芝城西北郊的帕勒斯坦市(Palatine)，多年來就因為是否允許跨性別學生使用「符合」他們自認性別的更衣室而爭論不已，聯邦教育部於2015年發現學區違反聯邦規定，就以停止撥發聯邦補助經費為由，使該學區通過允許跨性別學生可以使用他們自認性別的更衣室。

學區的妥協導致堅持反對此一政策的家長，聯合向聯邦提起訴訟，不過，這項訴訟今年稍早已經撤銷。

這起訴訟也間接對庫克郡一名跨性別學生馬黛(Nova Maday)產生影響，馬黛向學校提控指出，不讓他使用符合性別的更衣室，而強迫他使用「私人更衣室」是歧視的作法。

此外，伊利諾州人權委員會7月初也發現，羅賽爾(Roselle)108學區的湖公園社區高中(Lake Park Community High School)也有拒絕讓跨性別學生「完全平等」進入其自認符合性別更衣室的情形。

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