這位「川粉」當上美情報頭子指日可待 全因做了這件事

2019-07-29 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



川普28日提名德州聯邦眾議員雷克里夫出任國家情報總監，外界認為雷克里夫獲得川普青睞，是因為他在通俄門案調查中堅定捍衛川普，一些共和黨人對此感到憂心，認為川普如今拔擢的都是他的忠誠支持者，敢唱反調、講真話的人卻一個個被撤換。

紐約時報報導，若雷克里夫的提名案獲得參議院批准，他將在戰情室提供一個和被撤換的柯茨截然不同、但跟川普想法更一致的觀點。曾任檢察官、三度當選德州共和黨籍眾議員的雷克里夫，支持川普有關通俄門案調查的說法，在上周國會聽證會上，他還特別尖銳質問特別檢察官穆勒。

知情人士透露，川普在19日會見雷克里夫討論這項人事案，5天後登場的穆勒聽證會，雷克里夫用力修理穆勒，川普看得樂不可支，讓他更加確定坐上國家情報總監位子。

然而，包括參議院情報委員會主席，北卡州參議員博爾在內的一些共和黨人私底下表達憂心。知情人士透露，博爾曾告誡川普顧問說，讓雷克里夫主掌情報的任命案太政治化，但川普無視這項警告。

博爾領導的情報委員會將審查雷克里夫的人事案，因此他並未發表對雷克里夫的看法，擔任委員會副主席的維吉尼亞州民主黨參議員華納也一樣不表看法，但讚美即將卸任的柯茨說「情報界的使命是向權力說真話，就像國家情報總監柯茨堅持這項使命」。

參院民主黨領袖舒默則批評說，雷克里夫出線，明顯是因為他煽動性地質問穆勒，對川普表現出盲目的忠誠，而批准他的任命案「將是一個大錯誤」。

此外，雷克里夫雖曾在眾院情報委員會任職，但他在進入國會前幾乎沒有情報背景，且由於法律規定擔任國家情報總監須具備廣泛的國安專業知識，因此資深情報界人士對這項職位的政治化深感震驚。