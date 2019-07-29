健保兩樣情 美總統參選人提腹案

2019-07-29 15:12 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



現今美國對健保看法兩極，民主黨選民認為應由政府支付，共和黨則認為不需要。圖為共和黨籍總統川普希望改變內容，推動小額健保。（Photo on Wikipedia） 分享 facebook

政府該如何定健保政策？現任華盛頓州州長兼2020民主黨總統候選人傑伊認為，美國可以適用私營化健保。但共和黨參選人維爾德則說，人民應能自主決定誰將提供健保。川普則積極推行不同方案，試圖推動短期健保等措施。

健保看法兩極化

據《Pew Research Center》報導，美國人民對於健保給付態度差異甚巨，有53％美國人認為聯邦政府應確保所有國民都有健保，44％則認為政府不需負擔此責任。若以支政黨傾向來看，支持度分野較明顯。多數支持民主黨的選民（81％）認為政府應實施全民健保，而多數傾向共和黨的選民（77％）則表示不需要。

根據《POLITICO》報導，現任華盛頓州州長兼2020民主黨總統候選人傑伊曾在今年5月與保險機構簽署歐巴馬健保，具體事項將交由機構負責，政府僅負責限制納保人資格，預估可以省下5至10％的保費。傑伊表示，其他州也可效法私營化。《CBS NEWS》則報導，民主黨籍的前副總統拜登認為應繼續實行歐巴馬健保，同黨的桑德斯則推行單一實施健保，消除私人健保。共和黨參選人維爾德則表態，人民應該能自主選擇誰能提供健保。

美健保今制

先前歐巴馬擔任美總統時，曾於2010年推行歐巴馬健保（即歐記健保）由人民自行申辦。健保內容包含低收入戶部分保費由政府支出、保險公司不得設理賠上限、例行性健保全額幾給付等。

然而，因為歐巴馬健保強制所有人投保，違反美國非常重視的「自由」精神，因此身為共和黨的川普希望能變更歐巴馬健保，在不更動原則的狀況下，推動小額健保、健保給付安排（HRA，公司不必提供員工保險）等措施。

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