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曼哈頓首個公共海灘 耗資10億明年底動工

2019-07-29 14:30世界日報 記者顏嘉瑩╱紐約報導

記者顏嘉瑩╱紐約報導

曾設計過高線公園(High Line)、多米諾公園(Domino Park)的知名設計公司James Corner Field Operations宣布，將在哈德遜河濱公園內甘瑟福填地(Gansevoort Peninsula)，打造曼哈頓第一個公共海灘，耗資近10億元；市民與遊客可享受日光浴、泛舟，但因河水水質問題，初步不開放游泳，預計將於2022年完工。

今年1月，哈德遜河濱公園信託(Hudson River Park Trust)就宣布將由James Corner Field Operations負責設計該海濱公園，並於日前公開初步概念。

該占地5.65英畝的公園位於甘瑟福街(Gansevoort St)至小西12街(Little West 12th St.)，目前為紐約市清潔局的儲鹽與清潔車停放區，哈德遜河濱公園預計規畫公共海灘、泛舟和休憩區、一個大型運動場以及野餐桌和躺椅區。

根據哈德遜河公園信託的信息，新公園將成為哈德遜河濱公園最大的單一綠地，綿延4哩，雖然擁有公共海灘，但據檢測，發現該區段的哈德遜河糞便細菌水平超標，因此無法開放民眾下水游泳。

哈德遜河公園信託首席執行官威爾斯(Madelyn Wils)表示，該公園將成為民眾「真正能與河濱接觸的機會」，不少住在曼哈頓的居民因為缺乏讓孩子們玩耍的公園綠地而搬離曼哈頓，「如果你想讓人們住在這個城市，你必須提供這些設施」；他表示，從2000年到2014年，該區周邊的年輕人口成長了66%，建設公園能夠服務鄰近社區不停變化的人口結構。

據了解，公園的設計將同時滿足可當防洪的保護屏障，也允許民眾直達海濱，雖然設計尚未定案，但哈德遜河公園信託與James Corner Field Operations將在最終定案前，徵詢當地民選官員、社區委員會等的意見，預計建設至少需要一年半的時間，從2020年底開始動工，2022年中完工。

紐約野餐

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