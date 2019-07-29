影／內閣再出走！川普推特證實 情報總監柯茨辭職
美國總統川普28日在推特上證實，國家情報總監（Director of National Intelligence）柯茨（Dan Coats）將在8月15日辭職，並宣布提名德州共和黨籍聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）接任。雷克里夫曾擔任檢察官，在通俄調查過程中、立場一向都是力挺川普。
國家情報總監柯茨求去的消息，包括「紐約時報」（New York Times）和路透等媒體早已盛傳，美國總統川普28日在推特上證實柯茨將在8月15日離職，儘管川普特別感謝柯茨兩年來為國家服務，但柯茨在許多議題上都與川普存在齟齬，包括通俄調查、北朝鮮與伊朗問題，以及川普對情報部門的批評。
川普推特上同時也宣布，將提名德州共和黨籍聯邦眾議員雷克里夫接任國家情報總監一職。雷克里夫曾擔任檢察官，在通俄門調查上，一直都是川普的強力支持者。
通俄門特別檢察官穆勒24日在國會為期兩年的調查作證時，雷克里夫就強烈替川普申辯，被認為是護主有功；雷克里夫控穆勒不願在妨礙司法上為川普脫罪，是不遵守司法部的規定，表示如果穆勒的調查沒有提出指控，他就不能說仍存在疑點。
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