影／內閣再出走！川普推特證實 情報總監柯茨辭職

2019-07-29 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國總統川普28日在推特上證實，國家情報總監（Director of National Intelligence）柯茨（Dan Coats）將在8月15日辭職，並宣布提名德州共和黨籍聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）接任。雷克里夫曾擔任檢察官，在通俄調查過程中、立場一向都是力挺川普。

國家情報總監柯茨求去的消息，包括「紐約時報」（New York Times）和路透等媒體早已盛傳，美國總統川普28日在推特上證實柯茨將在8月15日離職，儘管川普特別感謝柯茨兩年來為國家服務，但柯茨在許多議題上都與川普存在齟齬，包括通俄調查、北朝鮮與伊朗問題，以及川普對情報部門的批評。

川普推特上同時也宣布，將提名德州共和黨籍聯邦眾議員雷克里夫接任國家情報總監一職。雷克里夫曾擔任檢察官，在通俄門調查上，一直都是川普的強力支持者。