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美國月嫂專題5／外籍有優惠 中國戶口政策令月子中心受惠

2019-07-29 13:53世界日報 本報記者／洛杉磯報導

南加州月子中心之所以生意火爆，與北京對戶口限制性政策有關？非中國籍的孩子，在中國享有更多優惠？拿北京戶口，比拿美國綠卡還要難嗎？

網路日前一篇名為「非京籍孩子上學到底有多難？」廣為流傳，文章介紹北京市對沒有北京戶口的小孩日益嚴苛的入學限制，甚至連就讀私立學校也一樣，如果是中國籍小孩，也受到巨大阻礙，但對非中國籍小孩則沒有限制。不少在北京工作的白領階層，只好將孩子送出國讀書。

因為非中國籍小孩，在北京讀書可能會享受到更多的擇校空間。而在美國出生的孩子，自然獲得美國籍。有人感歎，拿北京戶口比拿美國綠卡還要難，且美國對非法移民小孩，也比北京市對待外地人要好。

這篇文章主要內容是介紹一對沒有北京戶口，但在北京的白領夫婦，為了讓孩子能在北京上學，所做的一切努力最終化為泡影的故事；作為給北京納稅十幾年的人，孩子讀書的最終出路竟然只有出國一條。

北京對非京籍孩子就讀北京的公立學校有嚴格限制，這一點早已為世人所知。沒有北京戶口的小孩，在北京幾乎不可能就讀任何公立學校。文章中這對夫婦對此早已了解，所以從孩子就讀私立幼兒園起，也打算一路讓孩子就讀私立小學和中學。但今年，北京頒布一項政策，只要是非京籍、中國籍的小孩，即使是自己花大錢讀私校，也必須到北京市各區的相關部門進行「五證審核」，否則私立學校或國際學校都不能就讀。

所謂五證，是指父母雙方的（北京）居住證、在京就業務工證明、實際居住證明、在原籍無人監護證明，和社保證明以及一家三口的戶口本。故事的主人公夫婦在北京工作十幾年，男方甚至在北京開了公司，僱傭了北京當地人，但因為他們在北京租房居住，而房東不願提供他們已經在北京市朝陽區，連續居住半年以上的證明，導致孩子無法在北京讀書。

主人公的孩子是中國籍，在沒辦法之下，全家只能計畫移民加拿大。但北京市規定，對於非中國籍的小孩，就讀私立或國際學校並沒有「五證」的限制。不少網民感歎，對外國孩子比對本國孩子還好。

這一政策，也可能是導致南加州月子中心生意長盛不衰的原因之一。南加居民王先生表示，類似政策在中國很多一線城市都存在，這些城市存在公立教育資源緊缺，再加上政策的不透明和不確定性，導致不少白領階層家長乾脆選擇來美國生孩子，至少在中國上私立學校或國際學校不受限制。實在不行還可以到美國來讀書，因此，月子中心雖然屢次出現問題，但對不少中國白領階層依然有很大的誘惑力。

還有人感歎，拿北京戶口比拿美國綠卡還要難。那些沒有北京戶口的人，孩子讀書還不如美國的非法移民方便。美國的公立學校，只要能拿出當地居住的水電賬單，多好的學區也可以就讀，不問合法身分。相反看北京市政策，讓人無語和汗顏。此外，對於非中國籍孩子，比中國籍孩子更優惠的政策，更是有一種中國人在自己的國家低人一等的感覺。

根據北京公開信息，想要獲得北京戶口，途徑不外乎考取北京公務員，或應聘一些大型中央企業、事業單位等有戶口指標的部門。但要注意，不少高科技公司或者私營公司，幾乎沒有北京戶口指標。

此外，出國留學人員找到相應的工作也可以獲得戶口，還有就是在北京的大學或科研院所工作的博士後，不受指標限制。夫妻一方若有北京戶口，也可以為另一半辦理。但至少要結婚滿十年，這幾乎和美國綠卡獲得的方式差不多。

然而，綠卡獲得渠道甚至還更多，比如有政治庇護，以及和美國公民結婚，大約一年就能拿到臨時綠卡，不必等十年。

來自北京的李小姐已經是美國公民，她表示，北京的入學要求現在越來越嚴，即使有北京戶口，想要在北京不同的區之間轉學都非常困難，外地戶口的難處更可想而知了。

非中國籍孩子享有更多優惠？圖／擷取自北京市人民政府網站
非中國籍孩子享有更多優惠？圖／擷取自北京市人民政府網站
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北京綠卡

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