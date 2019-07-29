美國月嫂專題4／律師：兩班輪替 避工時薪資糾紛

2019-07-29 13:45 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



南加州的月嫂、育兒嫂大多拿現金工資，服務水平參差不齊，但常有月嫂狀告雇主（月子中心或個體雇主）未付加班費。律師劉龍珠表示，月嫂同樣受到加州勞工法保護，超過八小時應支付1.5倍薪水，超過12小時應支付兩倍薪水，而月嫂基本上是24小時待命，因此加班費很昂貴。

劉龍珠表示，不論是華人的月子中心還是家庭個體式，住家的月嫂基本上是24小時待命（on call），有需要就隨時工作。

有人認為，月嫂也有空檔時間睡覺，這段時間不會被視為工作時間，因此不需要支付加班費，劉龍珠指出，這是大家認知的誤區，即便當時月嫂在睡覺，但假若雇主有需要月嫂就得起床，這種待命狀態也算是工作時間。除非某一天月嫂離開工作崗位，或某天明確不用幹活，則可視為非工作狀況。因此，這也升高了住家月嫂的薪資，即便按照最低時薪計算，每個月也會拿到可觀的加班費。

但華人雇主往往沒有按照勞工法來支付月嫂加班費，只是在雇用前達成某種協議，比如每個月的薪水多少，包吃包住及其他附加條件等。有些雇主認為，包吃包住也能折算為薪水。但劉龍珠指出，加州法律明確規定，住家工作中提供住宿和餐點，折算下來的額度很低，不論雇主的住家環境有多好，折算也非常有限，而大部分華人月子中心還達不到高標準。

其次，很多雇主認為，平時給予月嫂一些小恩小惠也算是一種補償。劉龍珠表示，月嫂本身沒有要求雇主施小惠，雇主不可以自我定義「薪水不夠，禮物來湊」。他處理過很多月子中心和月嫂欠薪糾紛案件，但往往很多矛盾無法解決。他建議，雇主和雇員的關係盡量單純化，不要弄複雜了，尤期不要剋扣和唬弄員工。

很多時候雇員狀告雇主都是心懷不滿，日積月累導致雇員狀告雇主。劉龍珠說，華人有個不好的習慣就是開空頭支票，有時候雇主隨口承諾，月嫂信以為真，假若有一天無法兌現，就恐導致雙方撕破臉。

為避免勞工薪資糾紛，劉龍珠建議，月子中心可以考慮月嫂兩班輪替，老實支付1.5倍加班費。盡量考慮不要讓月嫂住家，因為住家很容易產生工作時間的糾紛。

另方面，多數月嫂都是領現金，但依法必須報稅，不報稅涉嫌逃漏稅。作為雇主，支付現金並不是不可以，但假若支付現金卻不入帳，也有逃漏稅之嫌。