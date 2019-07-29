美國月嫂專題3／月嫂：掙血汗錢 全天24小時待命

2019-07-29 13:37 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



大部分雇主反應，月嫂要價虛高，薪資與她們提供的服務不成正比，而且基本上都是現金支付。示意圖／ingimage 分享 facebook

南加州月嫂和育兒嫂從業人員的素質參差不齊，大部分雇主反應，月嫂要價虛高，薪資與她們提供的服務不成正比，而且基本上都是現金支付。而月嫂從業人員則反應，她們是「用性命掙錢」，可能全天候24小時待命，不比那些朝九晚五的上班族，辛苦程度不能與一般職員相提並論。

目前南加地區該行業的收費標準，照顧產婦做月子、照看寶寶並做月子餐的是月嫂，日薪180元至200元不等。如果是來自廣東的日薪可以拿到220元，因為廣東阿姨會使用藥材煲各種補品湯水。照看寶寶、不照料產婦的稱為育兒嫂，日薪120元。只管做飯打掃衛生的家政阿姨日薪100元。通常雇主會要求前兩類人持有體檢單、疫苗證及育兒經驗等，第三類只管做飯打掃衛生，要求相對簡單。

曾有一位雇主在母嬰群裡發文，「找住家阿姨，要求有駕照，年齡在50歲以下，會簡單英文，愛乾淨好相處，年薪4萬，工作期限一年以上，有幼兒教育經驗，從事過家政服務者優先」。不料引起月嫂們的抱怨，認為薪資過低。有月嫂表示，月嫂和育兒嫂是一天24小時在崗，與朝九晚五的白領坐班沒辦法比。

一般來說，月嫂和育兒嫂每月的工作日是26天。

月嫂L表示，幾乎每天都在工作，每月休息不了幾天。她體會到了這個行業的快樂和辛酸，為了家為了孩子付出常人所不能承受的感情和痛苦，同時也收穫了常人體會不到的快樂。她長期生活在美國，所以對美國月嫂和育兒嫂比較了解，其實不論月嫂和育兒嫂在中國或在美國，都是生活在社會最底層的一群，儘管收入看上去還比較高，但是她們在透支體力，賺的是血汗錢。