美國月嫂專題2／雇主：要價偏高 服務不成正比

2019-07-29 13:35 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



洛杉磯華人家政行業的需求量大，找雇主通常經由朋友互相介紹，但是每個雇主的要求有所不同。陳女士近日產下了第二胎，但做月子、找月嫂卻一直不順心，經歷坎坷讓她煩惱，最終她只好選擇回中國住一段時間。

陳女士生老大的時候，朋友為她推薦一位月嫂，並將月嫂誇得非常好，面試時的感覺也還可以，因此定了兩個月的工期。「頭一回接觸月嫂，完全沒有經驗，加上面試看不出什麼問題，回答得也比較籠統」。

當寶寶出生後，月嫂就一直抱著寶寶，常常一邊拿著平板電腦看電視一邊抱著寶寶，家人們都質疑並且勸阻月嫂，不要將平板電腦對著寶寶，月嫂根本不聽。之後就是每天在家裡拿著手機大嗓門說話，即便是在寶寶的房間也一樣，半夜不肯起夜給寶寶換尿片，導致寶寶屁股紅爛得了尿布疹。紅屁股不說，屁股皮掉了能用肉眼看見肉，父母看著相當心疼。

熬到出了月子，陳女士又找了一個住家的育兒嫂。育兒嫂面試時說起自己如何專業，可是實際操作時，竟然連換尿布的台子都不知道是何物。更誇張的是，這位育兒嫂在沒有知會陳女士的情況下，帶其女兒和三個陌生男性來到主人家，讓陳女士相當惱火。

想沒到事隔一年，類似不愉快的經歷又重演一次。找不到稱心的月嫂，家裡也沒有長輩可以幫忙，無奈下，陳女士只好決定回中國休養一段時間，至少家裡的長輩父母還能幫幫忙。在美國，先生平時忙工作，她一人難以應付兩個小朋友。