美國月嫂專題1／南加月嫂搶手 素質良莠不齊

2019-07-29 13:29 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



月嫂在南加州是十分搶手的行業，但坐月子的媽媽與月嫂之間卻有許多問題，從專業能力、薪資、工作時間、工作內容、服務態度，甚至法律規定的加班費，都有許多討論空間和灰色地帶。

在南加州尋找一個好的月嫂或育兒嫂並不容易，「很多時候花了錢卻買不到一個好的服務」。如果遇到負責任有愛心的阿姨，產婦也就心滿意足。可是好幾個媽媽產後沒有抑鬱，結果被月嫂折磨得快抑鬱了，讓她們心中滿是抱怨。

雇主們說，很多剛畢業的大學生起薪不超過4萬元，而這些月嫂阿姨拿的都是現金，也不報稅，比大學生的收入還好。有的月嫂只找一、兩個月的短期工作，專挑那些給錢多、活兒少、小費捨得給的雇主。曾有一位月嫂獅子大開口，做短期工的薪資每天200至230元，如果做長期每天160元至170元。

雇主田女士深有體會，找一個好月嫂不容易。目前在中國找一個育兒嫂，平均月薪是5000元人民幣起價，稍有經驗者就是7000至8000元人民幣（相當於1000元美金）。但在美國薪資高得離譜，月嫂的月薪從5500元起跳，並且加上最低500元小費，每月收入超過6000元不在話下。有些口碑好的月嫂炙手可熱，客人要提前半年甚至剛懷孕時就開始預約。

另方面，很多在照顧老人的家政阿姨也想入行做月嫂或育兒嫂，但她們沒有育兒專業經驗，因此服務水準參差不齊。「好幾個媽媽產後沒有抑鬱，結果被月嫂折磨得快抑鬱了」。每當提起找月嫂話題，田女士都有一肚子苦水。

田女士表示，雖然她能理解月嫂和育兒嫂工作的辛苦，但也覺得目前她們的薪資有些虛高。整個行業價格都在不斷攀升，試問有多少家庭能承擔得起每月5000至6000元的工資開銷？碰到專業有責任心和愛心、勤快愛乾淨的阿姨也就算了，只要孩子帶得好一切都好說。可是作為雇主，她們最看不慣就是明明沒帶過孩子，也不怎麼愛小孩的人，要價還很高。

她身邊就有朋友反映，對月嫂不滿意，甚至有發現孩子睡覺時蓋的被子都捂住了口鼻，而月嫂卻睡得非常沉；若不是家長發現，孩子的安危就不好說了！