川普憑這招摸頭 讓共和黨人都不好意思罵他

2019-07-29 13:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ╱綜合28日電



美國總統川普。 路透社 分享 facebook

川普總統經常發表爭議言論，但共和黨籍國會議員幾乎沒有人出面指責他，因為川普平時勤於打電話給同黨國會議員，跟他們話家常，這些議員受寵若驚，自然不好意思批評他。

「紐約時報」報導，這些議員位居華府權力中樞，原本就相當自負，如今獲得總統的關愛，更讓他們得意。

共和黨籍奧克拉荷馬州國會眾議員柯爾說：「川普一直都在打電話給黨內每個人。」柯爾說，川普最近一年半打電話給他的次數，比前總統歐巴馬和小布希總共執政16年內打電話給他的次數還多，「我從沒看過哪位總統像川普一樣勤快聯絡，這就是川普的作風」。

川普這一招最近就奏效。他本月14日起連續多天發推文，要四名經常批評川普政策的民主黨籍少數族裔新科女眾議員「回自己的國家去」。眾院16日投票通過譴責川普發表「種族歧視言論」的決議案時，只有四名共和黨議員倒戈加入民主黨議員的行列通過譴責案。

共和黨資深議員說，川普勤打電話的作風比較像故總統詹森和前總統柯林頓，這兩人都以拉攏國會議員出名。相較之下，小布希和歐巴馬對國會議員而言顯得生疏，這兩位到了節日才會邀請議員到白宮同樂。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢說：「川普打電話來聊家常、邀見面，這很重要。」葛理漢在2016年美國總統大選共和黨初選期間，曾批評參選人川普「排外、鼓動種族歧視」，如今卻成了川普的親密盟友和高爾夫球友。他說：「當總統先生打電話給你時，你會心跳加速，想叫朋友一起來聽。川普可能也會邀請你明天到總統辦公室見個面。我很早就告訴川普，打電話給黨內同志威力無窮。」

共和黨國會議員說，川普打電話來還有一個效果，就是讓他們可私下向川普表達不同意見，而不是公開跟川普唱反調。共和黨籍科羅拉多州聯邦參議員賈德納說：「川普講他的立場，我講我的立場，這種層級的溝通很重要。」