否認種族歧視 川普反咬民主黨打種族牌

2019-07-29 13:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合28日電



川普。 歐新社 分享 facebook

美國川普總統28日否認他攻詰非洲裔國會眾議員康明斯(Elijah Cummings)的言論是種族主義，並反咬民主黨打種族牌；代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)為川普解圍，稱無論總統說什麼，都會得罪一些人。

川普屢次發表與種族主義相關的言論引發議論後，轉而批評民主黨打種族牌；他的高層幕僚則紛紛上電視為川普緩頰，稱總統是「誇張」而非種族主義。

川普28日轉推「福斯與朋友們」主持人海格塞斯(Pete Hegseth)的推文寫道，「康明斯數十年來有機會強調巴爾的摩的犯罪和情況等各項議題，但他都沒做好；他只是利用眾院監督委員會職權之便傷害無辜民眾並分化國家，怎麼可能做好。」

康明斯猛烈批評川普處理邊境和移民事務的政策，最近核准傳票調閱白宮官員私人裝置上與工作相關簡訊和電郵，包括第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)和第一女婿庫許納(Jared Kushner)。

川普27日接連推文痛批康明斯是「蠻橫惡霸」，指他代表的巴爾的摩地區是「令人厭惡且鼠輩橫行的混亂地方」，「沒人想住在那裡」。

穆瓦尼28日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「面對國家」(Face the Nation)節目訪問時，被主持人瑪格麗特·布里南(Margaret Brennan)問道「你明白這冒犯了住在那邊的美國人嗎？」

穆瓦尼說：「我知道川普說的所有事情，都會冒犯到部分人。」

布里南再問穆瓦尼說：「這被視為種族歧視，你了解為什麼嗎？」

穆瓦尼答道：「我知道原因，但不表示那就是種族主義；總統對抗他視為錯誤的事情，這是他過去所做的，未來也會持續這麼做。」