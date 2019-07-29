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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

美高官再度求去 情報總監換人

2019-07-29 12:33台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

川普內閣短時間內讓許多人受不了而離職，最新消息是情報總監科茲也要走人。（Phot...
川普內閣短時間內讓許多人受不了而離職，最新消息是情報總監科茲也要走人。（Photo by Hudson Institute on Flickr under C.C License）
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美國再傳高官離職！川普近日宣布，情報總監柯茲將辭職，由共和黨眾議員拉特克利夫接任。柯茲在任時不滿川普對俄國、北韓的外交處理方式，自川普執政後，許多跟川普不合的高官紛紛求去，而如今接任的拉特克利夫立場與川普相近，也讓外界擔心之後無人能左右川普意見。

外交政策不同調

根據《英國廣播公司》報導，川普28日推文表示，科茲將於8月15日離職，很感謝他就任期間對於國家的貢獻，他的位置將由共和黨眾議員拉特克利夫接任。國家情報總監一職在2001年911襲擊後設立，負責主管中情局在內的17個美國情報機構。特朗普認為，拉特克利夫任職可讓國家更強大。

科茲跟川普在北韓、俄國問題上有許多歧見，例如川普在1月的聲明曾稱北韓不再對美國威脅時，科茲就曾打臉川普，認為北韓不可能無核化，而且在國會他也跟議員報告時提到，伊朗依舊遵守核協議，不像川普對外宣稱的違反，這也讓川普隔天怒嗆科茲過於天真，要他再「回學校好好上課」。

美國不確定性增加

《歐洲新聞網》提到，眾議員拉特克利夫現任職於美國情報與司法委員會，在先前穆勒出席「通俄門」聽證會時為川普辯護，認為穆勒檢察官在報告中，過度揣測川普干涉司法的可能，特別檢查單位不應該隨意將川普定罪或除罪，不過這也讓在場民主黨眾議員舒默回批，拉特克利夫對川普過於盲目忠誠。

無論被炒魷魚或是自己主動辭職，科茲是川普執政下又一位離開的高官，包括國務卿、司法部長、國安顧問、國防部長，川普的內閣在短時間內已大搬風。也讓外界擔心如果川普身旁都是「自己人」的情況下，沒有人能拘束川普的任何政策，美國未來任何政策的走向不確定性也會增加。

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川普北韓共和黨

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