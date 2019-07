美高官再度求去 情報總監換人

2019-07-29 12:33 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



川普內閣短時間內讓許多人受不了而離職,最新消息是情報總監科茲也要走人。(Photo by Hudson Institute on Flickr under C.C License) 分享 facebook

美國再傳高官離職!川普近日宣布,情報總監柯茲將辭職,由共和黨眾議員拉特克利夫接任。柯茲在任時不滿川普對俄國、北韓的外交處理方式,自川普執政後,許多跟川普不合的高官紛紛求去,而如今接任的拉特克利夫立場與川普相近,也讓外界擔心之後無人能左右川普意見。

外交政策不同調

根據《英國廣播公司》報導,川普28日推文表示,科茲將於8月15日離職,很感謝他就任期間對於國家的貢獻,他的位置將由共和黨眾議員拉特克利夫接任。國家情報總監一職在2001年911襲擊後設立,負責主管中情局在內的17個美國情報機構。特朗普認為,拉特克利夫任職可讓國家更強大。

科茲跟川普在北韓、俄國問題上有許多歧見,例如川普在1月的聲明曾稱北韓不再對美國威脅時,科茲就曾打臉川普,認為北韓不可能無核化,而且在國會他也跟議員報告時提到,伊朗依舊遵守核協議,不像川普對外宣稱的違反,這也讓川普隔天怒嗆科茲過於天真,要他再「回學校好好上課」。

美國不確定性增加

《歐洲新聞網》提到,眾議員拉特克利夫現任職於美國情報與司法委員會,在先前穆勒出席「通俄門」聽證會時為川普辯護,認為穆勒檢察官在報告中,過度揣測川普干涉司法的可能,特別檢查單位不應該隨意將川普定罪或除罪,不過這也讓在場民主黨眾議員舒默回批,拉特克利夫對川普過於盲目忠誠。

無論被炒魷魚或是自己主動辭職,科茲是川普執政下又一位離開的高官,包括國務卿、司法部長、國安顧問、國防部長,川普的內閣在短時間內已大搬風。也讓外界擔心如果川普身旁都是「自己人」的情況下,沒有人能拘束川普的任何政策,美國未來任何政策的走向不確定性也會增加。

